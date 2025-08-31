David Collado lanza obras para recuperar frentes marinos en Peravia: baños, pergolados, pórticos, estacionamiento, duchas y paisajismo

Santo Domingo, .— El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este sábado los trabajos de reconstrucción de infraestructuras recreativas en el frente marítimo de playa Linda, en Nizao (provincia Peravia), con una inversión superior a los RD$37 millones.

Según un comunicado, el objetivo es impulsar la estructura productiva asociada al turismo en Peravia mediante el mejoramiento de infraestructuras recreativas y de servicios.

¿Qué incluye la obra?

Módulos de baño .

. Tres pergolados y dos pórticos de entrada .

y . Estacionamiento para 20 vehículos.

para vehículos. Duchas y 258 m² de piso peatonal de madera .

y de . Iluminación y señalética .

y . Mobiliario: 16 mesas con sombrillas y 64 sillas.

Paisajismo

La intervención contempla especies como mangles negros, grí grí, almendros, ícaros, copeyitos, Isla verde, wedelias y guáyigas.

Recuperar frentes marinos

Collado destacó que el proyecto forma parte de su iniciativa de recuperar los frentes marinos en todo el país: “ Es tiempo de comenzar a recuperar los espacios públicos y los frentes marinos en esta hermosa provincia Peravia; iniciamos en Nizao, tierra de gente trabajadora y grandes peloteros ”.

El ministro subrayó que estas intervenciones tienen impacto directo en el turismo y se convierten en un atractivo para residentes y visitantes.

Ejecución y monto

La obra se ejecutará a través del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur), por un monto total de RD$37,738,937.