Policía apresó a cuatro implicados en abuso sexual en Villa González

Ya son seis los detenidos en el caso que ha indignado a la sociedad dominicana

Santo Domingo.— La Policía Nacional informó este sábado que apresó a cuatro supuestos implicados en el abuso sexual de una joven en el municipio de Villa González, provincia de Santiago.

Los hombres fueron localizados ocultos en las lomas de Villa González y entregados al Ministerio Público para los siguientes pasos en el proceso judicial, informó el portavoz de la Policía, Diego Pesqueira, a través de las redes sociales de la institución.

Con estas detenciones, ya son seis los arrestados en relación con el caso, pues previamente se habían entregado Edwin Manuel Castro Guzmán y José Alfonso Rubiera.

El caso

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima, una joven de 21 años, fue drogada y violada por los acusados. La situación causó gran conmoción social luego de que un video del suceso circulara en redes sociales. La propia víctima relató que se enteró de lo ocurrido al ver las imágenes publicadas.

Impacto social

El caso ha generado indignación y repudio en la opinión pública dominicana, reabriendo el debate sobre la violencia sexual y la vulnerabilidad de las mujeres frente a estos delitos. Organizaciones sociales y ciudadanos han exigido sanciones ejemplares para los responsables.

Más noticias de sociedad y justicia en www.elperiodico.com.do.

