La plancha Uno, liderada por Luis Pérez, obtuvo mayoría en 21 seccionales y ganó todos los organismos del CDP

Santo Domingo.— La plancha Uno del Movimiento Marcelino Vega (MMV), encabezada por Luis Pérez, se alzó con la victoria en todos los organismos del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) durante las elecciones celebradas este viernes.

La Comisión Nacional Electoral proclamó la victoria de la plancha Uno pasada la madrugada del sábado 30 de agosto, luego de paralizar el conteo tras haber validado más de 1,300 votos en las 30 seccionales de la organización.

Resultados preliminares

De acuerdo con el primer boletín, el Comité Ejecutivo de la plancha Uno del MMV obtuvo 618 votos (48 %) del total emitido.

La plancha Dos, del Movimiento Convergencia y encabezada por Gustavo Guzmán, alcanzó 248 votos (19 %), mientras que la plancha Tres, de Aurelio Henríquez, obtuvo 435 votos (33 %).

IPPP

En el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), la plancha Uno, encabezada por Gabriel Cruz, obtuvo 462 votos.

La plancha Dos, de Luis García, consiguió 254 votos y la Tres, de Siddy Roque, alcanzó 400 votos.

Tribunal Disciplinario

En este organismo, la plancha Uno, dirigida por Yudelki Guerrero, reunió 503 votos.

La plancha Dos, encabezada por Rafael Peralta Romero, obtuvo 226, y la Tres, de Teófilo Bonilla, sumó 348.

Distrito Nacional y seccionales

En el Distrito Nacional, la plancha Uno con Wilder Páez ganó con 286 votos, frente a 235 de Descorides de la Rosa (plancha Dos) y 240 de Francisco Marte (plancha Tres).

En total, el MMV ganó en 21 de las 30 seccionales del CDP, incluida la de Nueva York, consolidando su hegemonía en el gremio periodístico.