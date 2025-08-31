El fenómeno impactará varias provincias con tronadas y ráfagas de viento hasta el martes
Pronóstico para hoy
En la mañana se prevén chubascos dispersos en La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Peravia y Azua.
Después del mediodía, se esperan aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento en Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata y Hato Mayor.
En la noche, persistirán lluvias en el Valle del Cibao y sureste, disipándose en la madrugada.
Lunes 1 de septiembre
El cielo se mantendrá con nubes dispersas en la mañana. En la tarde, la humedad residual y la vaguada en proceso de debilitamiento generarán aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en provincias del noroeste, norte y centro del país, entre ellas Independencia, Bahoruco, San Juan, Santiago, Puerto Plata, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal y San José de Ocoa. Lluvias hasta primeras horas de la noche.
Martes 2 de septiembre
La vaguada se alejará gradualmente, pero la humedad e inestabilidad persistirán. Se esperan aguaceros y tronadas en la tarde sobre regiones noroeste, norte, noreste, sureste y Cordillera Central.
Actividad ciclónica
Una onda tropical emergente en la costa oeste de África podría desarrollarse lentamente en el Atlántico central, con un 30 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en 7 días.
Recomendaciones
Ante las altas temperaturas (máximas de 33-36 °C), se recomienda:
- Hidratarse constantemente, preferiblemente con agua.
- Usar ropa ligera de colores claros.
- Buscar espacios ventilados o frescos.
- Evitar la exposición solar sin protección entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.
Niños, envejecientes y personas vulnerables son más susceptibles a golpes de calor.
Distrito Nacional y Santo Domingo
Distrito Nacional: nubes dispersas, posibles chubascos en la mañana.
Santo Domingo Este: nubes dispersas, posibles chubascos.
Santo Domingo Norte: nubes dispersas.
Santo Domingo Oeste: nubes dispersas.
Temperaturas: mínimas de 22-24 °C y máximas de 33-35 °C.
Provincias destacadas
- Santiago: Aguaceros y tronadas. Máx 34-36 °C / Mín 21-23 °C.
- Puerto Plata: Aguaceros y ráfagas. Máx 32-35 °C / Mín 25-27 °C.
- La Vega: Aguaceros y tronadas. Máx 33-35 °C / Mín 19-22 °C.
- Constanza: Aguaceros aislados. Máx 28-30 °C / Mín 12-14 °C.
- La Altagracia: Aguaceros con tronadas. Máx 33-36 °C / Mín 23-25 °C.
