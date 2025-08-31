El fenómeno impactará varias provincias con tronadas y ráfagas de viento hasta el martes

Pronóstico para hoy

En la mañana se prevén chubascos dispersos en La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Peravia y Azua.

Después del mediodía, se esperan aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento en Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata y Hato Mayor.

En la noche, persistirán lluvias en el Valle del Cibao y sureste, disipándose en la madrugada.

Lunes 1 de septiembre

El cielo se mantendrá con nubes dispersas en la mañana. En la tarde, la humedad residual y la vaguada en proceso de debilitamiento generarán aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en provincias del noroeste, norte y centro del país, entre ellas Independencia, Bahoruco, San Juan, Santiago, Puerto Plata, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal y San José de Ocoa. Lluvias hasta primeras horas de la noche.

Martes 2 de septiembre

La vaguada se alejará gradualmente, pero la humedad e inestabilidad persistirán. Se esperan aguaceros y tronadas en la tarde sobre regiones noroeste, norte, noreste, sureste y Cordillera Central.

Actividad ciclónica

Una onda tropical emergente en la costa oeste de África podría desarrollarse lentamente en el Atlántico central, con un 30 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en 7 días.

Recomendaciones

Ante las altas temperaturas (máximas de 33-36 °C), se recomienda:

Hidratarse constantemente, preferiblemente con agua.

Usar ropa ligera de colores claros.

Buscar espacios ventilados o frescos.

Evitar la exposición solar sin protección entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.

Niños, envejecientes y personas vulnerables son más susceptibles a golpes de calor.

Distrito Nacional y Santo Domingo

Distrito Nacional: nubes dispersas, posibles chubascos en la mañana.

Santo Domingo Este: nubes dispersas, posibles chubascos.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas.

Temperaturas: mínimas de 22-24 °C y máximas de 33-35 °C.

Provincias destacadas