domingo, agosto 31, 2025
Calor extremo hoy en RD: Vaguada y onda tropical provocarán aguaceros

El fenómeno impactará varias provincias con tronadas y ráfagas de viento hasta el martes

Santo Domingo— El Instituto Nacional de Meteorología informó que hasta el martes aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento estarán presentes en varias provincias del país debido a la combinación de una vaguada en altura y el paso de una onda tropical que actualmente se ubica sobre Puerto Rico. El boletín resalta también que las temperaturas continuarán bastante calurosas.

Pronóstico para hoy

En la mañana se prevén chubascos dispersos en La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Peravia y Azua.
Después del mediodía, se esperan aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento en Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata y Hato Mayor.
En la noche, persistirán lluvias en el Valle del Cibao y sureste, disipándose en la madrugada.

Lunes 1 de septiembre

El cielo se mantendrá con nubes dispersas en la mañana. En la tarde, la humedad residual y la vaguada en proceso de debilitamiento generarán aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en provincias del noroeste, norte y centro del país, entre ellas Independencia, Bahoruco, San Juan, Santiago, Puerto Plata, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal y San José de Ocoa. Lluvias hasta primeras horas de la noche.

Martes 2 de septiembre

La vaguada se alejará gradualmente, pero la humedad e inestabilidad persistirán. Se esperan aguaceros y tronadas en la tarde sobre regiones noroeste, norte, noreste, sureste y Cordillera Central.

Actividad ciclónica

Una onda tropical emergente en la costa oeste de África podría desarrollarse lentamente en el Atlántico central, con un 30 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en 7 días.

Recomendaciones

Ante las altas temperaturas (máximas de 33-36 °C), se recomienda:

  • Hidratarse constantemente, preferiblemente con agua.
  • Usar ropa ligera de colores claros.
  • Buscar espacios ventilados o frescos.
  • Evitar la exposición solar sin protección entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.

Niños, envejecientes y personas vulnerables son más susceptibles a golpes de calor.

Distrito Nacional y Santo Domingo

Distrito Nacional: nubes dispersas, posibles chubascos en la mañana.
Santo Domingo Este: nubes dispersas, posibles chubascos.
Santo Domingo Norte: nubes dispersas.
Santo Domingo Oeste: nubes dispersas.
Temperaturas: mínimas de 22-24 °C y máximas de 33-35 °C.

Provincias destacadas

  • Santiago: Aguaceros y tronadas. Máx 34-36 °C / Mín 21-23 °C.
  • Puerto Plata: Aguaceros y ráfagas. Máx 32-35 °C / Mín 25-27 °C.
  • La Vega: Aguaceros y tronadas. Máx 33-35 °C / Mín 19-22 °C.
  • Constanza: Aguaceros aislados. Máx 28-30 °C / Mín 12-14 °C.
  • La Altagracia: Aguaceros con tronadas. Máx 33-36 °C / Mín 23-25 °C.

 

 

 

