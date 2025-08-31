Expertos advierten que la plaga está ligada a la pobreza y la falta de higiene, con graves pérdidas económicas y sanitarias

Qué es el gusano barrenador

Se trata de una mosca que parasita animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Sus larvas se alimentan de la piel y tejidos del hospedador, provocando la enfermedad conocida como miasis. Las hembras ponen huevos en heridas o mucosas (nariz, boca, oído), de los que nacen larvas que en pocas horas comienzan a devorar el tejido vivo.

Síntomas

En animales: irritabilidad, pérdida de apetito, olor a descomposición, presencia de larvas.

En humanos: fiebre, dolor, supuración y larvas visibles en la herida. La infestación puede derivar en septicemia y causar la muerte, especialmente en niños, ancianos o enfermos. No existen medicamentos específicos: el tratamiento consiste en extraer las larvas y limpiar la herida rápidamente.

Tratamiento y mortalidad

En ganado bovino, con un tratamiento eficaz la recuperación es favorable. Sin embargo, en ovejas, cabras y caballos son frecuentes complicaciones secundarias.

En humanos, las muertes son raras salvo cuando las larvas se alojan en áreas delicadas como ojos o dentadura.

Expansión en América

Desde 2022, la enfermedad ha resurgido en Panamá y se ha extendido a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y México. Solo Panamá ha reportado casi 50,000 casos en ganado y 161 en humanos.

En 2025, se registran: 166 casos en Honduras, 117 en Nicaragua, 69 en Costa Rica, 41 en México, 3 en El Salvador y 1 en Belice. Las pérdidas económicas son millonarias: México calcula 30 millones de dólares al mes por el cierre de exportaciones de ganado vivo a Estados Unidos.

Control y prevención

No hay vacunas disponibles. La principal estrategia es el uso de moscas macho esterilizadas, liberadas masivamente para reducir la población. México y EE.UU. habilitaron una planta en Chiapas capaz de producir 100 millones de moscas estériles por semana.

Otra medida clave es el control estricto de movimientos de ganado fuera de zonas afectadas.

Un problema de pobreza

Expertos insisten en que la miasis prospera en contextos de pobreza, falta de higiene y escasos recursos sanitarios. “La salud animal, humana y ambiental están ligadas”, subrayan los científicos, que llaman a reforzar las medidas preventivas.