El acuerdo busca impulsar campañas educativas y fomentar la solidaridad ciudadana

Compromiso de la radio

El acto de firma se llevó a cabo en la sede de ADORA, donde se resaltó el papel de la radio como medio al servicio de la vida y del interés nacional. A través de sus plataformas, la radio pondrá su capacidad de alcance y penetración al servicio de campañas de sensibilización que impacten de manera positiva a la sociedad.

Objetivos principales

Aumentar la tasa de donación de órganos y tejidos para trasplantes en el país.

Crear y fortalecer una cultura de donación basada en la solidaridad y la empatía.

A través de este convenio, ambas instituciones se comprometen a diseñar y difundir mensajes educativos que promuevan la donación como un acto altruista que salva vidas.

La firma del convenio representa un paso trascendental en los esfuerzos que realiza el INCORT para la promoción de la salud y la vida, contando con el respaldo de ADORA, que reafirma su compromiso de poner la radio al servicio de causas de alto impacto social.