33.8 C
Santo Domingo
domingo, agosto 31, 2025
InicioNoticiasADORA e INCORT firman convenio para promover la donación de órganos en...
Noticias

ADORA e INCORT firman convenio para promover la donación de órganos en RD

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

ONAPREP y ADORA se unen para promover la reforma penitenciaria en RD

El acuerdo busca impulsar campañas educativas y mensajes de...
Noticias

MESCYT e INCORT forman profesionales para crear cultura de trasplante y donación de órganos en RD

Santo Domingo.-El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología...
Entretenimiento

ADORA y ONDA se unen para combatir piratería y proteger derecho de autor

Las instituciones firmaron un convenio para unificar esfuerzos y...

El acuerdo busca impulsar campañas educativas y fomentar la solidaridad ciudadana

Santo Domingo.— La Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar la concienciación ciudadana sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos en República Dominicana.El acuerdo fue rubricado por el doctor José Juan Castillos, director del INCORT, y la licenciada Rosa Olga Medrano Cosme, presidenta de ADORA.

Compromiso de la radio

El acto de firma se llevó a cabo en la sede de ADORA, donde se resaltó el papel de la radio como medio al servicio de la vida y del interés nacional. A través de sus plataformas, la radio pondrá su capacidad de alcance y penetración al servicio de campañas de sensibilización que impacten de manera positiva a la sociedad.

Objetivos principales

  • Aumentar la tasa de donación de órganos y tejidos para trasplantes en el país.
  • Crear y fortalecer una cultura de donación basada en la solidaridad y la empatía.

A través de este convenio, ambas instituciones se comprometen a diseñar y difundir mensajes educativos que promuevan la donación como un acto altruista que salva vidas.

La firma del convenio representa un paso trascendental en los esfuerzos que realiza el INCORT para la promoción de la salud y la vida, contando con el respaldo de ADORA, que reafirma su compromiso de poner la radio al servicio de causas de alto impacto social.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Policía apresó a cuatro implicados en abuso sexual en Villa González
Artículo siguiente
Alerta en Centroamérica: gusano barrenador fuera de control

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Alerta en Centroamérica: gusano barrenador fuera de control

Noticias 0
Expertos advierten que la plaga está ligada a la...

Policía apresó a cuatro implicados en abuso sexual en Villa González

Noticias 0
 Ya son seis los detenidos en el caso que...

Movimiento Marcelino Vega mantiene el control del Colegio de Periodistas

Noticias 0
La plancha Uno, liderada por Luis Pérez, obtuvo mayoría...

¿Qué pasó esta semana?

Ejército detiene a 49 haitianos indocumentados en Dajabón

Noticias 0
 Según informaron las Fuerzas Armadas, los controles forman parte...

Indomet pronostica lluvias y tormentas este sábado en varias provincias

Noticias 0
El organismo advierte sobre ráfagas de viento, posibles granizadas...

“Toc Toc” llega al Teatro Lope de Vega con elenco estelar dominicano

Entretenimiento 0
La multipremiada comedia francesa se estrena el 19 de...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group