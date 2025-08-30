31.8 C
Noticias

Yeni Berenice inaugura fiscalía comunitaria en La Guáyiga

Por: Redacción

Fecha:

La procuradora afirma que el 50 % de los casos judicializados están vinculados a la violencia de género

Santo Domingo.— La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este viernes que no se puede hablar de Justicia sin abordar el fenómeno de la violencia de género.

“De cada 10 casos que el Ministerio Público judicializa, al menos el 50 % está vinculado directa o indirectamente con este fenómeno; de ahí la importancia de que desde aquí también brindemos este servicio”, sostuvo Reynoso.

La magistrada se refirió en estos términos durante la inauguración de la Fiscalía Comunitaria de La Guáyiga, municipio de Pedro Brand. Esta es la segunda de las 24 fiscalías comunitarias que se propone instalar su gestión, atendiendo a un mapa de calor de la criminalidad, la población censada y las dificultades de acceso a la justicia en las demarcaciones.

Instalaciones y servicios

La nueva fiscalía contará con tres fiscales para la atención de los casos, un coordinador encargado de supervisar los procesos y un abogado de apoyo. Además, dispondrá de áreas de recepción, sala de espera, dos salas de denuncias para garantizar privacidad y áreas administrativas para la gestión interna.

Reynoso recordó que, atendiendo a una solicitud suya, el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la instalación de estas fiscalías comunitarias siguiendo un modelo digno, tanto en estructura física como en operatividad, que garantice la dignidad de la persona. La primera se inauguró en Sosúa, Puerto Plata, y la próxima será en Boca Chica, Santo Domingo.

Un modelo de proximidad

“La inauguración de esta fiscalía comunitaria no es una simple apertura de una oficina: hoy se inaugura un modelo de servicio y un modelo de proximidad ciudadana”, aseguró la procuradora.

Resaltó que estas fiscalías, además de perseguir el delito, servirán como una puerta para soluciones alternativas a los conflictos comunitarios.

En la actividad estuvieron presentes la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, Ramón Peralta Guzmán.

Más noticias de justicia y sociedad en www.elperiodico.com.do.

 

