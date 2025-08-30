Gobierno subsidia RD$222.8 millones para contener alzas de gasolina, diésel y GLP

Santo Domingo,.— El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre la gasolina, el diésel y el gas propano mantendrán sus precios, gracias a un subsidio de RD$222.8 millones dispuesto por el Gobierno.

Precios que se mantienen

Gasolina prémium: RD$290.10 por galón.

RD$290.10 por galón. Gasolina regular: RD$224.80 por galón.

RD$224.80 por galón. GLP: RD$137.20 por galón.

RD$137.20 por galón. Diésel óptimo: RD$242.10 por galón.

RD$242.10 por galón. Diésel regular: RD$224.80 por galón.

RD$224.80 por galón. Gas natural: RD$43.97 por metro cúbico.

Combustibles con alzas

Avtur: sube RD$6.85 → RD$194.06 por galón.

sube RD$6.85 → RD$194.06 por galón. Keroseno: sube RD$7.50 → RD$225.40 por galón.

sube RD$7.50 → RD$225.40 por galón. Fueloil #6: sube → RD$154.90 por galón.

sube → RD$154.90 por galón. Fueloil 1%S: sube → RD$171.00 por galón.

El MICM destacó que la medida busca proteger a los consumidores de los efectos internacionales en los precios del petróleo y preservar la estabilidad en los combustibles de mayor consumo masivo.