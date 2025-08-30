Gobierno subsidia RD$222.8 millones para contener alzas de gasolina, diésel y GLP
Santo Domingo,.— El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre la gasolina, el diésel y el gas propano mantendrán sus precios, gracias a un subsidio de RD$222.8 millones dispuesto por el Gobierno.
Precios que se mantienen
- Gasolina prémium: RD$290.10 por galón.
- Gasolina regular: RD$224.80 por galón.
- GLP: RD$137.20 por galón.
- Diésel óptimo: RD$242.10 por galón.
- Diésel regular: RD$224.80 por galón.
- Gas natural: RD$43.97 por metro cúbico.
Combustibles con alzas
- Avtur: sube RD$6.85 → RD$194.06 por galón.
- Keroseno: sube RD$7.50 → RD$225.40 por galón.
- Fueloil #6: sube → RD$154.90 por galón.
- Fueloil 1%S: sube → RD$171.00 por galón.
El MICM destacó que la medida busca proteger a los consumidores de los efectos internacionales en los precios del petróleo y preservar la estabilidad en los combustibles de mayor consumo masivo.
Notas relacionadas en El Periódico
- Gobierno mantiene subsidios para contener alzas en combustibles
- Impacto del precio del petróleo en la economía dominicana
- MICM detalla medidas para estabilizar el mercado energético
Más noticias económicas y de consumo en www.elperiodico.com.do.