El organismo advierte sobre ráfagas de viento, posibles granizadas y altas temperaturas

En las primeras horas de la mañana se observará un cielo con nubes dispersas a medio nublado, con pocas precipitaciones. Sin embargo, en la tarde y primeras horas de la noche se prevén aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente en La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Otros puntos del país como Santo Domingo, Monte Plata, La Vega, Azua, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Valverde, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Espaillat también se verán afectados por las lluvias, producto de la vaguada y de los efectos del calentamiento diurno y orográfico.

Recomendaciones

El Indomet recordó que el verano es la época más calurosa del año e instó a la población a:

Ingerir suficientes líquidos para mantener la hidratación .

. Usar ropa ligera de colores claros .

. Buscar lugares frescos y ventilados .

. Evitar exponerse al sol entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m. sin protección.

El organismo advirtió que los niños y envejecientes son los más susceptibles a los efectos de las altas temperaturas.

Las temperaturas máximas oscilarán este sábado entre 33 y 35 °C, mientras que las mínimas estarán entre 22 y 24 °C.