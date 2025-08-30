31.8 C
Cine

Guillermo del Toro sacude Venecia: “No me asusta la IA, me asusta la estupidez natural”

Guillermo del Toro estrena su ‘Frankenstein’ en Venecia

Venecia (Italia), (EFE).— El cineasta mexicano Guillermo del Toro estrenó este sábado en el Festival de Venecia su esperada adaptación del mito de Frankenstein y defendió la “urgencia” de que el mundo se mantenga humano: “No me asusta la inteligencia artificial, sino la estupidez natural, que es más abundante”, afirmó.

“Vivimos un tiempo de terror y de intimidación y la respuesta, de la que forma parte el arte, es el amor. No hay una tarea más urgente que la de mantenernos humanos en un tiempo en el que todo empuja hacia una comprensión bipolar de la humanidad”, agregó durante la presentación de su obra en la Mostra.

Un regreso por el León de Oro

Del Toro, que ya conquistó en 2017 el León de Oro con The Shape of Water, compite nuevamente este año con su propia versión del mito literario de Mary Shelley: la historia de un científico que reta a Dios al dar vida a una criatura. El elenco incluye a Oscar Isaac como el científico y a un sorprendente Jacob Elordi como el monstruo.

Humanidad e imperfección

“La comprensión bipolar de la humanidad no es verdadera, es artificial. La característica multicromática de los seres humanos es que pueden ser blanco, negro, gris y todos los tonos intermedios. La película muestra a personajes imperfectos y su derecho a mantenerse imperfectos”, subrayó.

El cineasta insistió en que el arte debe reflejar el “derecho a comprenderse” incluso en las circunstancias más opresivas.

Reflexión personal

Para Del Toro, el monstruo de Frankenstein representa una inteligencia creada, ensamblada por el hombre y traída al mundo de los vivos, pero aclaró que no quiso conectar la trama directamente con la inteligencia artificial moderna. “Es una historia muy biográfica para mí y para cualquiera que trate de preservarse en los tiempos en los que vivimos”, afirmó.

Guillermo del Toro estrena su 'Frankenstein' en Venecia
El cineasta mexicano Guillermo del Toro estrenó este sábado en el Festival de Venecia su adaptación del mito de ‘Frankenstein’ y defendió la “urgencia” de que el mundo se mantenga “humano”: “No me asusta la inteligencia artificial, sino la estupidez natural, que es más abundante”, afirmó.
EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Y concluyó: “A mí la inteligencia artificial no me asusta. Me asusta la estupidez natural, que es más abundante”.

