Barcelona visita a un Rayo eufórico tras su clasificación europea

El equipo de Hansi Flick busca pleno de victorias en Vallecas antes del parón internacional

Madrid/Barcelona, (EFE).— El Barcelona, con dos victorias en las dos primeras jornadas de LaLiga, afronta este sábado su tercera salida consecutiva para medirse al Rayo Vallecano en Vallecas, donde le espera un rival motivado tras su histórica clasificación a la Liga Conferencia.

El conjunto azulgrana, pendiente del futuro del centrocampista Fermín López y con la baja de última hora de Gavi por molestias en la rodilla derecha, buscará sumar un pleno de tres triunfos antes del parón de selecciones.

Momento azulgrana

El Barça de Hansi Flick arrancó el curso con un 0-3 ante el Mallorca y una remontada agónica frente al Levante (2-3) tras irse al descanso perdiendo 2-0. Sin embargo, la actualidad del club ha estado marcada por la situación de Fermín López, seguido por el Chelsea.

A pesar del ruido, Flick reiteró que el futbolista quiere quedarse. En Madrid, el técnico recupera a Frenkie de Jong, ausente ante el Levante, y contará con el lateral Gerard Martín, ya inscrito en LaLiga. No estarán Ter Stegen (lesión) ni los aún no inscritos Szczesny y Bardghji.

El reto del Rayo

El Rayo Vallecano llega con moral tras golear al Neman Grodno y lograr un pase histórico a la Liga Conferencia. Será su estreno liguero en casa, en un estadio que se espera lleno pese a las quejas por el estado del césped. El técnico Iñigo Pérez podría apostar por Sergio Camello en la delantera con Jorge de Frutos como acompañante ofensivo.

El dato

El Barcelona solo ha ganado en una de sus cuatro últimas visitas a Vallecas, un dato que refleja la dificultad histórica de este campo para los culés.

Alineaciones probables

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz; Isi, De Frutos, Álvaro; Camello.

Barcelona: Joan García; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Ferrán Torres.

Árbitro: Mateo Busquets (comité balear).
Estadio: Vallecas.
Hora: 21:30 (19:30 GMT).

