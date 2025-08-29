29.8 C
Santo Domingo
viernes, agosto 29, 2025
InicioNoticiasSe inicia el año escolar 2025-2026 en cárceles dominicanas
Noticias

Se inicia el año escolar 2025-2026 en cárceles dominicanas

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

La Fuerza del Pueblo denuncia el mal estado del sistema educativo nacional

Santo Domingo (EFE).- El partido Fuerza del Pueblo (FP)...
Noticias

Educación afirma que añadirá 3,384 aulas para el año escolar 2024-2025

Santo Domingo, (EFE).- El Ministerio de Educación (Minerd) anunció ...
Noticias

Educación ratifica que el año escolar concluye el 23 de junio

Santo Domingo, El Ministerio de Educación (Minerd) ratificó que...

6,654 privados de libertad cursarán básica y secundaria en centros de corrección

Santo Domingo.— La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) abrió el año escolar 2025-2026 en diversos centros de corrección y rehabilitación, con una matrícula de 6,654 estudiantes privados de libertad que acceden a programas de educación básica y secundaria.

La ceremonia central se realizó en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís y fue retransmitida simultáneamente al resto de recintos, quedando formalmente inaugurado el período académico.

El acto estuvo encabezado por Bernardo Henríquez Maldonado, subdirector de Asistencia y Tratamiento de la DGSPC, quien subrayó que la educación es pieza clave para la rehabilitación, fortalece la reinserción social y reduce la reincidencia.

Asistieron autoridades locales y representantes institucionales, entre ellos: Yobanny Agustina Baltazar Núñez (gobernadora provincial), el coronel Juan Herrera Vásquez del ERD y el capitán Eduardo Mercedes de la Policía Nacional; además de la encargada nacional de Educación, María Teresa De León Nivar; el director del CCR, José Ignacio Narciso Adames; el supervisor regional, René Ogando Doler; funcionarios de la alcaldía, directivos de la DGSPC y responsables de coordinación educativa.

Se inicia el año escolar 2025-2026 en cárceles dominicanas
Se inicia el año escolar 2025-2026 en cárceles dominicanas

El sistema penitenciario registra actualmente 24,881 Personas Privadas de Libertad (PPL), de las cuales 26.74 % participa en los programas formales de Educación Básica y Secundaria de Adultos del Ministerio de Educación (Minerd). El resto se integra a formaciones complementarias como talleres del Infotep y programas universitarios.

Con este inicio de docencia, la DGSPC refuerza su apuesta por los programas de tratamiento y rehabilitación social y da cumplimiento a la Ley 113-21, que reconoce el derecho de las PPL a “participar en actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas encaminadas a su desarrollo integral”.

Notas relacionadas en El Periódico

Te invitamos a leer más reportajes, coberturas y análisis en www.elperiodico.com.do.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Clausuran Primer Encuentro de la Red de Jóvenes con Pacto de Juventud
Artículo siguiente
República Dominicana registra 44 casos diarios de accidentes cerebrovasculares

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

República Dominicana registra 44 casos diarios de accidentes cerebrovasculares

Noticias 0
 Especialistas urgen aplicar el Código Ictus y crear una...

Pedro Capó actuará en noviembre en República Dominicana tras reconocimiento en Ecuador

Entretenimiento 0
El artista puertorriqueño se presentará el 1 de noviembre...

Clausuran Primer Encuentro de la Red de Jóvenes con Pacto de Juventud

Noticias 0
Más de 150 jóvenes participaron en la Cámara de...

¿Qué pasó esta semana?

Pakistán sufre devastadoras inundaciones en Punyab

Noticias 0
 Más de 20 muertos y 1,4 millones de afectados...

Sting es demandado por exmiembros de The Police por regalías millonarias

Entretenimiento 0
Andy Summers y Stewart Copeland reclaman años de derechos...

Ministerio Público arresta a otro presunto testaferro en la Operación Discovery 3.0

Noticias 0
Santo Domingo.— El Ministerio Público informó este lunes que...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group