6,654 privados de libertad cursarán básica y secundaria en centros de corrección

Santo Domingo.— La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) abrió el año escolar 2025-2026 en diversos centros de corrección y rehabilitación, con una matrícula de 6,654 estudiantes privados de libertad que acceden a programas de educación básica y secundaria.

La ceremonia central se realizó en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís y fue retransmitida simultáneamente al resto de recintos, quedando formalmente inaugurado el período académico.

El acto estuvo encabezado por Bernardo Henríquez Maldonado, subdirector de Asistencia y Tratamiento de la DGSPC, quien subrayó que la educación es pieza clave para la rehabilitación, fortalece la reinserción social y reduce la reincidencia.

Asistieron autoridades locales y representantes institucionales, entre ellos: Yobanny Agustina Baltazar Núñez (gobernadora provincial), el coronel Juan Herrera Vásquez del ERD y el capitán Eduardo Mercedes de la Policía Nacional; además de la encargada nacional de Educación, María Teresa De León Nivar; el director del CCR, José Ignacio Narciso Adames; el supervisor regional, René Ogando Doler; funcionarios de la alcaldía, directivos de la DGSPC y responsables de coordinación educativa.

El sistema penitenciario registra actualmente 24,881 Personas Privadas de Libertad (PPL), de las cuales 26.74 % participa en los programas formales de Educación Básica y Secundaria de Adultos del Ministerio de Educación (Minerd). El resto se integra a formaciones complementarias como talleres del Infotep y programas universitarios.

Con este inicio de docencia, la DGSPC refuerza su apuesta por los programas de tratamiento y rehabilitación social y da cumplimiento a la Ley 113-21, que reconoce el derecho de las PPL a “participar en actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas encaminadas a su desarrollo integral”.