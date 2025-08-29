Especialistas urgen aplicar el Código Ictus y crear una red nacional de atención

Santo Domingo,.— En la República Dominicana se registran cada año entre 22,000 y 26,000 accidentes cerebrovasculares (ACV), lo que equivale a 44 casos diarios. Esta enfermedad se ha convertido en la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en el país.

Así lo afirmó el presidente de la Sociedad Dominicana de Neurointervención y Neurología Vascular (SDNINV), Luis Suazo, durante la inauguración del Primer Congreso de Enfermedad Cerebrovascular celebrado este viernes en Punta Cana, que reúne a especialistas de Argentina, España, Estados Unidos y Puerto Rico.

Factores de riesgo

Suazo señaló que la alta incidencia de los ACV está estrechamente vinculada a factores prevenibles como la hipertensión y la diabetes, así como a estilos de vida poco saludables.

“La dieta caribeña, rica en sal y grasas, sumada al consumo de drogas ilícitas que lesionan las arterias cerebrales, constituye un cóctel peligroso”, advirtió.

Retos del sistema de salud

El especialista subrayó que el sistema de salud dominicano enfrenta retos estructurales para garantizar una atención rápida y equitativa. “No todos los hospitales cuentan con especialistas ni con recursos para trombólisis o trombectomías, por lo que se requiere una red nacional de ictus, que traslade al paciente no al centro más cercano, sino al más capacitado”, enfatizó.

Código Ictus

Asimismo, destacó la urgencia de aplicar el Código Ictus, un protocolo que activa alertas médicas desde la llegada del paciente al hospital para asegurar diagnóstico y tratamiento inmediato. “En un ACV, cada minuto cuenta: millones de neuronas mueren por cada hora de retraso”, insistió.

Programa científico

El congreso incluye un bloque dedicado al ACV isquémico, centrado en decisiones críticas en la sala de emergencias y en el uso de la neuroimagen. También se abordan protocolos prehospitalarios, la ventana terapéutica extendida para trombólisis intravenosa y las más recientes técnicas de trombectomía.