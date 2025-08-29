La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional dispuso su libertad tras audiencia pendiente

Guerrero fue arrestado ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de que el juez Franny González ordenara su detención por no asistir a tiempo a la audiencia en la que enfrenta una demanda por difamación e injuria interpuesta por el exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo.

El magistrado dispuso que su libertad se ejecute tan pronto se coloque el dispositivo de vigilancia. Mañana se celebrará una nueva audiencia en la que se definirá si se mantiene su libertad o se ratifica la medida de prisión.

