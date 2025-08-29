29.8 C
Pedro Capó actuará en noviembre en República Dominicana tras reconocimiento en Ecuador

El artista puertorriqueño se presentará el 1 de noviembre en Santo Domingo con su gira internacional “La Carretera Tour”

Santo Domingo. — El cantautor, compositor y actor puertorriqueño Pedro Capó, quien fue recientemente honrado por la Asamblea Nacional del Ecuador con una placa de reconocimiento a su trayectoria artística, actuará el 1 de noviembre en la República Dominicana, específicamente en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, como parte de su gira internacional La Carretera Tour.

La distinción entregada en el Distrito Metropolitano de Quito resaltó su aporte cultural, su influencia en generaciones y su lugar como referente de la música latina contemporánea. Según la Asamblea, las melodías y letras de Capó han trascendido fronteras, inspirando sentimientos y acompañando a miles de personas en distintos momentos de sus vidas.

La placa, firmada por la presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Inés Margarita Alarcón Bueno, subraya que la obra del artista ha contribuido a fortalecer la identidad cultural, a promover la diversidad artística y a salvaguardar la memoria social a través de su música.

Con este reconocimiento, Ecuador rinde tributo a la trayectoria de un artista que ha sabido conectar generaciones y emociones, consolidándose como una voz universal de la música latina.

La Carretera Tour

El tour mundial de Pedro Capó lleva el nombre de su más reciente álbum, La Carretera, que lo ha llevado por distintas ciudades de Europa y continuará por Latinoamérica y Estados Unidos en los próximos meses. Entre las paradas destacan Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana y Florida.

Próximas fechas

  • 30 de agosto – Santiago, Chile – Club Chocolate
  • 5 de septiembre – Tucumán, Argentina – Teatro Mercedes Sosa
  • 6 de septiembre – Córdoba, Argentina – Quality Espacio
  • 7 de septiembre – Santa Fe, Argentina – Hub
  • 10 de septiembre – San Juan, Argentina – Teatro Sarmiento
  • 11 de septiembre – Mendoza, Argentina – Teatro Mendoza (SOLD OUT)
  • 13 de septiembre – Buenos Aires, Argentina – Teatro Gran Rex
  • 14 de septiembre – Rosario, Argentina – Bioceres Arena
  • 18 de septiembre – Montevideo, Uruguay – MMBOX
  • 25 de septiembre – Valencia, España – Sala Moon (SOLD OUT)
  • 26 de septiembre – Barcelona, España – Sala Razzmatazz
  • 27 de septiembre – Sevilla, España – Sala Pandora (SOLD OUT)
  • 1 de octubre – Madrid, España – Sala But (nueva función)
  • 5 de octubre – Madrid, España – Sala But (SOLD OUT)
  • 1 de noviembre – Santo Domingo, República Dominicana – Salón La Fiesta, Hotel Jaragua
  • 2 de noviembre – Tampa, EE.UU. – Hard Rock Event Center

 

