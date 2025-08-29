El artista puertorriqueño se presentará el 1 de noviembre en Santo Domingo con su gira internacional “La Carretera Tour”

La distinción entregada en el Distrito Metropolitano de Quito resaltó su aporte cultural, su influencia en generaciones y su lugar como referente de la música latina contemporánea. Según la Asamblea, las melodías y letras de Capó han trascendido fronteras, inspirando sentimientos y acompañando a miles de personas en distintos momentos de sus vidas.

La placa, firmada por la presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Inés Margarita Alarcón Bueno, subraya que la obra del artista ha contribuido a fortalecer la identidad cultural, a promover la diversidad artística y a salvaguardar la memoria social a través de su música.

Con este reconocimiento, Ecuador rinde tributo a la trayectoria de un artista que ha sabido conectar generaciones y emociones, consolidándose como una voz universal de la música latina.

La Carretera Tour

El tour mundial de Pedro Capó lleva el nombre de su más reciente álbum, La Carretera, que lo ha llevado por distintas ciudades de Europa y continuará por Latinoamérica y Estados Unidos en los próximos meses. Entre las paradas destacan Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana y Florida.

Próximas fechas