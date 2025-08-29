Más de 20 muertos y 1,4 millones de afectados por lluvias monzónicas y deshielo

Islamabad, (EFE). Al menos veinte personas han muerto y más de 1,4 millones han resultado afectadas por las graves inundaciones que azotan la provincia paquistaní de Punyab, al este del país, tras el desbordamiento de tres ríos provocado por las lluvias monzónicas y el deshielo de glaciares en el norte.

“Hasta ahora, veinte personas han perdido la vida en Punyab debido a las inundaciones”, confirmó en rueda de prensa el director general de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (PDMA), Irfan Ali Kathia.

Las intensas lluvias, unidas al deshielo y a la liberación de agua desde represas en la India, han generado niveles de caudal “excepcionalmente altos” que amenazan con extender la emergencia hacia el sur del país. El gobierno regional lanzó una de sus mayores operaciones de evacuación de los últimos años.

De acuerdo con el último balance, los equipos de emergencia han evacuado a más de 429.000 personas, habilitado 365 campamentos de socorro y registrado 1.769 aldeas sumergidas bajo el agua.

Las autoridades advirtieron que el río Chenab podría transportar más de 22.000 metros cúbicos por segundo en las próximas 48 horas, lo que amenaza con una devastación generalizada. A su caudal se han unido los ríos Ravi y Sutlej, que avanzan hacia el Indo, el río más importante del país y uno de los más largos de Asia.

La PDMA denunció que la India no proporcionó información adecuada sobre la liberación de agua desde sus presas, lo que, según aseguran, ha agravado la emergencia. “La India no proporcionó información oportuna, lo que ha causado mucho daño”, afirmó Kathia.

En Lahore, la capital provincial, el agua alcanzó hasta nueve puntos de la ciudad, aunque sin víctimas mortales reportadas.

Pakistán enfrenta así su peor temporada de inundaciones en casi cuatro décadas, con recuerdos aún recientes de la catástrofe de 2022, cuando más de 1.700 personas murieron y el país sufrió pérdidas millonarias a causa de lluvias sin precedentes.

