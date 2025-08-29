30.6 C
Santo Domingo
viernes, agosto 29, 2025
InicioNoticiasPakistán sufre devastadoras inundaciones en Punyab
Noticias

Pakistán sufre devastadoras inundaciones en Punyab

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Inundaciones en Nueva York dejan camiones y autos atrapados

Gobernadora Hochul declara estado de emergenciaUna tormenta histórica paralizó...
Entretenimiento

Shakira dona parte de ingresos de su concierto en Texas a víctimas de inundaciones

La cantante colombiana canalizará la ayuda a través de...
Noticias

Muertos tras graves inundaciones en Nigeria: entre 153 y 203 víctimas

Lagos,  (EFE).- Las autoridades del estado de Níger, en...

 

Más de 20 muertos y 1,4 millones de afectados por lluvias monzónicas y deshielo

Islamabad, (EFE). Al menos veinte personas han muerto y más de 1,4 millones han resultado afectadas por las graves inundaciones que azotan la provincia paquistaní de Punyab, al este del país, tras el desbordamiento de tres ríos provocado por las lluvias monzónicas y el deshielo de glaciares en el norte.

“Hasta ahora, veinte personas han perdido la vida en Punyab debido a las inundaciones”, confirmó en rueda de prensa el director general de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (PDMA), Irfan Ali Kathia.

Las intensas lluvias, unidas al deshielo y a la liberación de agua desde represas en la India, han generado niveles de caudal “excepcionalmente altos” que amenazan con extender la emergencia hacia el sur del país. El gobierno regional lanzó una de sus mayores operaciones de evacuación de los últimos años.

De acuerdo con el último balance, los equipos de emergencia han evacuado a más de 429.000 personas, habilitado 365 campamentos de socorro y registrado 1.769 aldeas sumergidas bajo el agua.

Pakistán sufre devastadoras inundaciones en Punyab
Vista del nivel del agua en el río Indus. Al menos veinte personas han muerto y más de 1,4 millones han resultado afectadas por las graves inundaciones que azotan la provincia paquistaní de Punyab, al este del país, tras el desbordamiento de tres ríos. EFE/EPA/NADEEM KHAWAR

Las autoridades advirtieron que el río Chenab podría transportar más de 22.000 metros cúbicos por segundo en las próximas 48 horas, lo que amenaza con una devastación generalizada. A su caudal se han unido los ríos Ravi y Sutlej, que avanzan hacia el Indo, el río más importante del país y uno de los más largos de Asia.

La PDMA denunció que la India no proporcionó información adecuada sobre la liberación de agua desde sus presas, lo que, según aseguran, ha agravado la emergencia. “La India no proporcionó información oportuna, lo que ha causado mucho daño”, afirmó Kathia.

En Lahore, la capital provincial, el agua alcanzó hasta nueve puntos de la ciudad, aunque sin víctimas mortales reportadas.

Pakistán enfrenta así su peor temporada de inundaciones en casi cuatro décadas, con recuerdos aún recientes de la catástrofe de 2022, cuando más de 1.700 personas murieron y el país sufrió pérdidas millonarias a causa de lluvias sin precedentes.

Infórmate con más noticias internacionales en www.elperiodico.com.do.

Notas relacionadas

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Lo nuevo de Follet y la primera novela de Woody Allen, dos pesos pesados para acabar 2025

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Brasil adopta oficialmente la TV 3.0

Entretenimiento 0
El país lidera en América Latina la transición hacia...

Lo nuevo de Follet y la primera novela de Woody Allen, dos pesos pesados para acabar 2025

Entretenimiento 0
Redacción internacional.- El último cuatrimestre del año llega cargado...

Julia Roberts deslumbra en el Fetival Venecia con ‘After the Hunt’

Cine 0
La actriz brilla en la Mostra con un papel...

¿Qué pasó esta semana?

Comisión Electoral ratifica exclusión de José Altagracia Guzmán Beato

Noticias 0
 Tres planchas competirán en las elecciones del Distrito Nacional...

Economía dominicana crece 2.9 % en julio, impulsada por minería y zonas francas

Noticias 0
 El Banco Central destacó un crecimiento acumulado de 2.4...

Brasil adopta oficialmente la TV 3.0

Entretenimiento 0
El país lidera en América Latina la transición hacia...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group