Acciones simultáneas en 13 provincias contaron con apoyo militar y policial

Santo Domingo.- La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves que 876 haitianos indocumentados fueron apresados en operativos simultáneos desplegados en 13 provincias del país.

En total, fueron detenidos 541 hombres, 224 mujeres y 111 menores de edad. Todos fueron trasladados a los centros de procesamiento dispuestos por la DGM, donde se les aplicaron los protocolos establecidos con fines de devolución a su país de origen.

El organismo explicó que, en caso de que alguno de los detenidos sea requerido por la Justicia, se procederá conforme a la ley. La mayor cantidad de apresamientos se produjo en Santo Domingo, donde se realizaron diez operativos, mientras que en las provincias Duarte, Elías Piña y Valverde se efectuaron dos en cada una. También hubo intervenciones en Barahona, Dajabón, Independencia, La Vega, Montecristi, Pedernales, Peravia, Puerto Plata y Santiago Rodríguez.

La DGM destacó que las operaciones, catalogadas como “firmes” y “respetuosas”, contaron con el apoyo interinstitucional de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades de seguridad ciudadana. El organismo aseguró que mantendrá su accionar para cerrar el paso a la inmigración irregular y fortalecer la soberanía nacional.

