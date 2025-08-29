30.6 C
Julia Roberts deslumbra en el Fetival Venecia con ‘After the Hunt’

Por: Redacción

La actriz brilla en la Mostra con un papel que reabre debates sobre feminismo y #MeToo

Venecia (Italia),  (EFE). Julia Roberts realiza una de las mejores interpretaciones de su carrera en After the Hunt, el filme de Luca Guadagnino presentado este viernes en la competición de Venecia, donde la actriz evitó pronunciarse directamente sobre las preguntas que ha suscitado una historia provocadora sobre el feminismo y el movimiento #MeToo.

Al ser cuestionada sobre si la película socava de alguna manera el movimiento feminista, Roberts cambió la sonrisa con la que entró a la sala de prensa por un gesto más serio. Aclaró que no quería ser desagradable con la periodista, porque no es su naturaleza serlo. “No creo que (la película) haga lo que dijiste de que revive viejos debates. No creo que se trate solo de revivir el debate sobre mujeres enfrentadas o que no se apoyan entre ellas, sino que hay viejos argumentos que se reavivan en esta película y provocan discusiones”, afirmó la actriz.

Julia Roberts deslumbra en Venecia con 'After the Hunt'
Julia Roberts, Luca Guadagnino y Ayo Edebiri en el Festival de Venecia. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

“Lo mejor de tu pregunta es que demuestra que todos salieron del cine hablando de ello y eso es lo que queríamos, que cada uno saliera con diferentes emociones y puntos de vista, porque las removimos para ustedes. Así que, de nada”, agregó Roberts.

La actriz resaltó que precisamente el objetivo del filme es provocar debate y discusiones entre los espectadores. “No sé si es controvertido en sí, pero desafiamos a la gente a conversar, a emocionarse o a cabrearse (…) Pero tú decides si tomas martinis o limonada después de la película”.

Para Roberts, lo más emocionante es que ahora que la humanidad está perdiendo “el arte de la conversación”, una película pueda generar diálogo. “Si hacer esta película logra algo, creo que lo más emocionante que podríamos conseguir es que todos hablen entre sí”, defendió.

En After the Hunt (titulada en español como Caza de brujas), “no estamos haciendo declaraciones”, insistió la actriz tras ser preguntada por la postura de la cinta ante el movimiento #MeToo. “Me encantan las preguntas sencillas por la mañana temprano”, ironizó antes de responder.

“Estamos retratando a estas personas en un momento de su vida, la cámara cayó del cielo en ese momento concreto y capturó todo eso, eso es lo increíble”, señaló la protagonista de Pretty Woman, que dominó la rueda de prensa de principio a fin.

En el filme, Roberts interpreta a Alma Olson, una profesora de Filosofía de Yale que parece llevar una vida perfecta: un marido comprensivo, una buena posición profesional y una amistad sólida con un colega, Hank (Andrew Garfield). Todo cambia cuando su alumna más brillante, Maggie (Ayo Edebiri), asegura que Hank ha abusado de ella. Las dudas se instalan en Alma, condicionada por un secreto que oculta desde su adolescencia.

Para Guadagnino, el filme muestra a personas con verdades distintas y ninguna más importante que otra. “Es una lucha de verdades, no se trata de hacer un manifiesto”, explicó. El director confesó haberse inspirado en el cine de Woody Allen, especialmente en su obra entre 1985 y 1991, para los créditos iniciales: “Me pareció una referencia interesante a un artista que ha estado enfrentando problemas sobre su ser y sobre cuál es nuestra responsabilidad al contemplar la obra de un artista que nos gusta mucho”.

Andrew Garfield habló de la cinta como un juego entre lo inconsciente y lo consciente, mientras que Edebiri señaló que los personajes son “ricos en complicaciones”, lo que para ella, como actriz, es un sueño. Roberts, por su parte, defendió la complejidad de los protagonistas, comparándolos con fichas de dominó en un conflicto interminable.

“Fue increíble levantarse e ir a trabajar allí cada día”, comentó la actriz, que bromeó constantemente con sus compañeros de reparto: “abrid las latas ya para que el ruido no interrumpa las increíbles cosas que vamos a decir”, dijo entre risas.

Julia Roberts fue la gran estrella de la jornada en Venecia, en su primera aparición en la Mostra, donde esta noche hará su debut en la alfombra roja, uno de los momentos más esperados de esta 82 edición.

