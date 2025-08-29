29.8 C
Santo Domingo
viernes, agosto 29, 2025
InicioNoticiasClausuran Primer Encuentro de la Red de Jóvenes con Pacto de Juventud
Noticias

Clausuran Primer Encuentro de la Red de Jóvenes con Pacto de Juventud

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Más de 150 jóvenes participaron en la Cámara de Diputados

Santo Domingo. — Con la firma del Pacto de Juventud, encabezada por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Aza, en representación del presidente Alfredo Pacheco, fue clausurado el Primer Encuentro Nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Capítulo República Dominicana (REDMUN), con la asistencia de más de 150 jóvenes y diversas personalidades.

La actividad se celebró jueves y viernes en el Salón Hugo Tolentino Dipp del órgano legislativo. Participaron como panelistas D’Aza —junto a sus colegas Melina Sánchez, Jorge Zorrilla y Juliana O’Neal—, con la diputada Patricia Núñez como moderadora.

También expusieron Gloria Reyes (directora de Supérate), Gary Ruiz (vicerrector del ITLA), Roberto Fulcar, Wilson Mateo, José Armando Tavárez y Nichelle Ortiz (diputada del Parlacen).

Mensajes clave

En la víspera, D’Aza afirmó que la política puede transformar la vida de las personas y llamó a la juventud a innovar y proponer soluciones: Estamos construyendo la República Dominicana que queremos; el futuro se hace con nuevas ideas, nuestras voces y nuestras acciones.

Al cierre, expresó su deseo de que el encuentro marque el día en que la juventud dominicana pasó de las protestas a las propuestas, de los discursos a las decisiones y de la esperanza a la acción. Cuando la juventud se organiza, se convierte en un motor transformador, subrayó.

Clausuran Primer Encuentro de la Red de Jóvenes con Pacto de Juventud
Clausuran Primer Encuentro de la Red de Jóvenes con Pacto de Juventud

Paneles y conclusiones

  • Redes sociales y políticaJorge Zorrilla resaltó que hoy todo está en las plataformas digitales y que los partidos deben abrir puertas para la formación juvenil.
  • Conciencia cívicaJuliana O’Neal pidió coherencia y preparación: expresarse con responsabilidad en redes para encontrar oportunidades y ejercer liderazgo.
  • “El fin de la educación como la conocemos”Wilson Mateo criticó la brecha generacional: “Enseñamos a estudiantes del siglo XXI con métodos del XIX”. José Armando Tavárez exhortó: “Estudia lo que ames”.
  • Educación y empleoGary Ruiz sostuvo: “La juventud es el presente”, destacando que 93 % de los técnicos superiores consigue trabajo con rapidez.
  • “La educación que nos merecemos”Roberto Fulcar propuso un modelo basado en el amor y la tecnología.
  • Relevo generacionalNicole Pichardo, Aileen Decamps y Omara Corporán coincidieron: “No se trata de ser joven, sino de aportar”.
  • Desarrollo socialGloria Reyes planteó que el primer desafío es superar la pobreza y que la juventud es clave, con alianzas desde el Estado.
  • InspiraciónNichelle Ortiz motivó a atreverse a soñar: el esfuerzo y la valentía abren caminos.

Al término del encuentro, Richard Encarnación, presidente de la REDMUN en el país, anunció que más de 150 jóvenes dominicanos asistirán el 15 del próximo mes a la Séptima Cumbre en Perú, con la encomienda de gestionar que la Octava se celebre en la República Dominicana.

Entre los diputados presentes: Olfanny Méndez, Pedro Martínez, Ignacio Aracena, Patricia Núñez, Miguel Bogaert, Junior Muñoz, Manuel Núñez, Diomedes Rojas, Elena Soto, Indhira de Jesús, Gabriela Abreu, Lady Bautista, John Contreras, Carmen Williams, Ramón Raposo, José Luis Ulises Rodríguez y Aquiles Ledesma.

Notas relacionadas en El Periódico

Te invitamos a leer más análisis, entrevistas y coberturas en www.elperiodico.com.do.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Abinader designa nuevos titulares en DGDF, Zoológico y Promese/Cal
Artículo siguiente
Se inicia el año escolar 2025-2026 en cárceles dominicanas

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

República Dominicana registra 44 casos diarios de accidentes cerebrovasculares

Noticias 0
 Especialistas urgen aplicar el Código Ictus y crear una...

Pedro Capó actuará en noviembre en República Dominicana tras reconocimiento en Ecuador

Entretenimiento 0
El artista puertorriqueño se presentará el 1 de noviembre...

Se inicia el año escolar 2025-2026 en cárceles dominicanas

Noticias 0
6,654 privados de libertad cursarán básica y secundaria en...

¿Qué pasó esta semana?

Embajada de EE. UU. en Santo Domingo explica diferencia entre proceso administrativo y denegación 221(g)

Noticias 0
La sede consular aclara los pasos a seguir cuando...

Banco Popular otorga 32 nuevas becas del programa Excelencia Popular

Noticias 0
 El 50% de los beneficiados son mujeres y la...

Economía dominicana crece 2.9 % en julio, impulsada por minería y zonas francas

Noticias 0
 El Banco Central destacó un crecimiento acumulado de 2.4...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group