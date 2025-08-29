Más de 150 jóvenes participaron en la Cámara de Diputados

La actividad se celebró jueves y viernes en el Salón Hugo Tolentino Dipp del órgano legislativo. Participaron como panelistas D’Aza —junto a sus colegas Melina Sánchez, Jorge Zorrilla y Juliana O’Neal—, con la diputada Patricia Núñez como moderadora.

También expusieron Gloria Reyes (directora de Supérate), Gary Ruiz (vicerrector del ITLA), Roberto Fulcar, Wilson Mateo, José Armando Tavárez y Nichelle Ortiz (diputada del Parlacen).

Mensajes clave

En la víspera, D’Aza afirmó que la política puede transformar la vida de las personas y llamó a la juventud a innovar y proponer soluciones: Estamos construyendo la República Dominicana que queremos; el futuro se hace con nuevas ideas, nuestras voces y nuestras acciones .

Al cierre, expresó su deseo de que el encuentro marque el día en que la juventud dominicana pasó de las protestas a las propuestas, de los discursos a las decisiones y de la esperanza a la acción . Cuando la juventud se organiza, se convierte en un motor transformador , subrayó.

Paneles y conclusiones

Redes sociales y política — Jorge Zorrilla resaltó que hoy todo está en las plataformas digitales y que los partidos deben abrir puertas para la formación juvenil .

— resaltó que hoy todo está en las plataformas digitales y que los partidos deben abrir puertas para la . Conciencia cívica — Juliana O’Neal pidió coherencia y preparación: expresarse con responsabilidad en redes para encontrar oportunidades y ejercer liderazgo.

— pidió y preparación: expresarse con responsabilidad en redes para encontrar oportunidades y ejercer liderazgo. “El fin de la educación como la conocemos” — Wilson Mateo criticó la brecha generacional : “Enseñamos a estudiantes del siglo XXI con métodos del XIX”. José Armando Tavárez exhortó: “Estudia lo que ames”.

— criticó la : “Enseñamos a estudiantes del siglo XXI con métodos del XIX”. exhortó: “Estudia lo que ames”. Educación y empleo — Gary Ruiz sostuvo: “La juventud es el presente”, destacando que 93 % de los técnicos superiores consigue trabajo con rapidez.

— sostuvo: “La juventud es el presente”, destacando que de los técnicos superiores consigue trabajo con rapidez. “La educación que nos merecemos” — Roberto Fulcar propuso un modelo basado en el amor y la tecnología .

— propuso un modelo basado en el y la . Relevo generacional — Nicole Pichardo , Aileen Decamps y Omara Corporán coincidieron: “No se trata de ser joven, sino de aportar ”.

— , y coincidieron: “No se trata de ser joven, sino de ”. Desarrollo social — Gloria Reyes planteó que el primer desafío es superar la pobreza y que la juventud es clave, con alianzas desde el Estado.

— planteó que el primer desafío es y que la juventud es clave, con desde el Estado. Inspiración — Nichelle Ortiz motivó a atreverse a soñar: el esfuerzo y la valentía abren caminos.

Al término del encuentro, Richard Encarnación, presidente de la REDMUN en el país, anunció que más de 150 jóvenes dominicanos asistirán el 15 del próximo mes a la Séptima Cumbre en Perú, con la encomienda de gestionar que la Octava se celebre en la República Dominicana.

Entre los diputados presentes: Olfanny Méndez, Pedro Martínez, Ignacio Aracena, Patricia Núñez, Miguel Bogaert, Junior Muñoz, Manuel Núñez, Diomedes Rojas, Elena Soto, Indhira de Jesús, Gabriela Abreu, Lady Bautista, John Contreras, Carmen Williams, Ramón Raposo, José Luis Ulises Rodríguez y Aquiles Ledesma.