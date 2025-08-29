El país lidera en América Latina la transición hacia una televisión abierta e interactiva

La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio del Planalto y contó con la presencia del ministro de Comunicaciones, Frederico de Siqueira Filho; del presidente de la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT) y presidente del Comité Jurídico de la AIR, Dr. Flavio Lara Resende; así como del presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Dr. Paulo Tonet Camargo, en representación de la comunidad radiodifusora continental.

Brasil se convierte en el primer país de América Latina y del grupo BRICS en adoptar oficialmente este estándar tecnológico, basado en ATSC 3.0, que permitirá una experiencia televisiva más moderna, con imagen y sonido de alta calidad, integración con internet, más funcionalidades y mayor interactividad.

Durante su intervención, el Dr. Flavio Lara Resende afirmó: “Tenemos la convicción de que la TV 3.0 es determinante para que la televisión abierta se mantenga competitiva, relevante y fuerte. Esta nueva generación creará un ecosistema capaz de enriquecer de forma inédita la experiencia del telespectador e insertar definitivamente a la TV abierta en la economía digital”.

La AIR celebró este avance como un paso histórico para la radiodifusión en la región y reafirmó su compromiso con la innovación y la libertad de expresión a través de los medios privados, abiertos y gratuitos.

