El presidente nombra a Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, Nayib Emilio Aude Díaz y José Luis López Pérez en cargos estratégicos

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader emitió los Decretos núm. 475-25 y 493-25, mediante los cuales designó a nuevos directores en la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), el Parque Zoológico Nacional “Arq. Manuel Valverde Podestá” y el Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).

Decreto núm. 475-25

Con esta disposición, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna fue designado director general de la DGDF.

De igual modo, Nayib Emilio Aude Díaz asumirá la dirección del Parque Zoológico Nacional, en sustitución de la doctora Patricia Toribio.

Decreto núm. 493-25

A través del Decreto núm. 493-25, el mandatario nombró a José Luis López Pérez como director de Promese/Cal, institución clave en la distribución de medicamentos esenciales.

Semblanzas

Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna

Abogado y político con una reconocida trayectoria pública. Fue excomandante general del Ejército y exdirector del Inespre, donde desarrolló programas de apoyo al sector agropecuario. Es fundador del Partido Cívico Renovador (PCR) y autor de obras sobre Gregorio Luperón. También preside el Instituto de Estudios Antillanistas y la Fundación Sila Ozuna.

Nayib Emilio Aude Díaz

Médico veterinario egresado con honores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) en 1989. Especialista en ginecología, ortopedia y medicina deportiva equina, con experiencia en mamíferos marinos.

