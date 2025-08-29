29.8 C
Santo Domingo
viernes, agosto 29, 2025
InicioNoticiasAbinader designa nuevos titulares en DGDF, Zoológico y Promese/Cal
Noticias

Abinader designa nuevos titulares en DGDF, Zoológico y Promese/Cal

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Luis Abinader anuncia cambios en su gabinete con el decreto 461-25

Movimientos impactan a Banreservas, Refidomsa, Senasa, DIECOM, INABIE y...
Noticias

Nueva grabación del Himno Nacional será presentada por el presidente Abinader en vivo aquí

 En un acto solemne, Luis Abinader inaugurará la actualización...
Noticias

Abinader reta a Leonel Fernández a debatir cifras económicas con organismos internacionales

El presidente defendió el crecimiento del país y citó...
Zorrilla ozuna

El presidente nombra a Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, Nayib Emilio Aude Díaz y José Luis López Pérez en cargos estratégicos

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader emitió los Decretos núm. 475-25 y 493-25, mediante los cuales designó a nuevos directores en la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), el Parque Zoológico Nacional “Arq. Manuel Valverde Podestá” y el Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).

Decreto núm. 475-25

Con esta disposición, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna fue designado director general de la DGDF.

De igual modo, Nayib Emilio Aude Díaz asumirá la dirección del Parque Zoológico Nacional, en sustitución de la doctora Patricia Toribio.

Decreto núm. 493-25

A través del Decreto núm. 493-25, el mandatario nombró a José Luis López Pérez como director de Promese/Cal, institución clave en la distribución de medicamentos esenciales.

Semblanzas

Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna

Abogado y político con una reconocida trayectoria pública. Fue excomandante general del Ejército y exdirector del Inespre, donde desarrolló programas de apoyo al sector agropecuario. Es fundador del Partido Cívico Renovador (PCR) y autor de obras sobre Gregorio Luperón. También preside el Instituto de Estudios Antillanistas y la Fundación Sila Ozuna.

Nayib Emilio Aude Díaz

Médico veterinario egresado con honores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) en 1989. Especialista en ginecología, ortopedia y medicina deportiva equina, con experiencia en mamíferos marinos.

 

🔗 Más detalles en www.elperiodico.com.do

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Pakistán sufre devastadoras inundaciones en Punyab
Artículo siguiente
Clausuran Primer Encuentro de la Red de Jóvenes con Pacto de Juventud

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

República Dominicana registra 44 casos diarios de accidentes cerebrovasculares

Noticias 0
 Especialistas urgen aplicar el Código Ictus y crear una...

Pedro Capó actuará en noviembre en República Dominicana tras reconocimiento en Ecuador

Entretenimiento 0
El artista puertorriqueño se presentará el 1 de noviembre...

Se inicia el año escolar 2025-2026 en cárceles dominicanas

Noticias 0
6,654 privados de libertad cursarán básica y secundaria en...

¿Qué pasó esta semana?

Iván Cepeda se lanza por el Pacto Histórico rumbo a 2026

Deportes 0
Precandidato presidencial; la coalición definirá su candidato el 26...

Vicepresidenta inaugura polideportivo en la PUCMM auspiciado por Banreservas

Deportes 0
 El tabloncillo está certificado por la FIBA y la...

Se inicia el año escolar 2025-2026 en cárceles dominicanas

Noticias 0
6,654 privados de libertad cursarán básica y secundaria en...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group