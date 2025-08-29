30.6 C
Santo Domingo
viernes, agosto 29, 2025
InicioNoticiasAbinader anuncia construcción del Monorriel de Santo Domingo
Noticias

Abinader anuncia construcción del Monorriel de Santo Domingo

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

El proyecto conectará Santo Domingo Este con el Distrito Nacional en tres fases

Santo Domingo,.- El presidente Luis Abinader anunció este jueves la construcción del Monorriel de Santo Domingo, que en su primera etapa comprenderá 10.5 kilómetros y 12 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, hasta el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, conectando con las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo.

En su segunda etapa, el monorriel se extendería hacia la intersección de las avenidas 27 de Febrero e Isabel Aguiar (Pintura), enlazando con la futura línea 3 del Teleférico, y en una tercera fase alcanzará la autopista Duarte, conectando con la línea 2C del Metro de Los Alcarrizos, informó el Palacio Nacional en un comunicado.

La construcción estará a cargo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) y se proyecta como un eje estructural del área metropolitana, atravesando la autopista Las Américas y la avenida 27 de Febrero. El sistema busca responder a la creciente demanda de transporte entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

En su primera etapa, el proyecto beneficiará a más de un millón de habitantes, con una demanda inicial de 12,500 pasajeros por hora por sentido y hasta 306,000 usuarios diarios. Los trenes, de cuatro vagones y capacidad para 562 pasajeros, operarán cada 90 segundos, ofreciendo transporte a 22,480 pasajeros por hora. El diseño permite ampliaciones de hasta seis vagones, alcanzando los 34,160 pasajeros por hora.

Notas relacionadas en elPeriódico.com.do

👉 Para más detalles sobre infraestructura y transporte en el país, visita www.elperiodico.com.do

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Rafael Guerrero sale libre con grillete por caso de difamación
Artículo siguiente
Migración apresó a 876 haitianos indocumentados en operativos

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Brasil adopta oficialmente la TV 3.0

Entretenimiento 0
El país lidera en América Latina la transición hacia...

Pakistán sufre devastadoras inundaciones en Punyab

Noticias 0
 Más de 20 muertos y 1,4 millones de afectados...

Lo nuevo de Follet y la primera novela de Woody Allen, dos pesos pesados para acabar 2025

Entretenimiento 0
Redacción internacional.- El último cuatrimestre del año llega cargado...

¿Qué pasó esta semana?

Camiones siguen adueñados del carril izquierdo pese a prohibición del Intrant

Noticias 0
La Ley 63-17 busca ordenar el tránsito, pero la...

SIP llevará su 81.ª Asamblea a Punta Cana: foco en libertad de prensa y en la IA

Noticias 0
El cónclave se celebrará del 16 al 19 de...

Arajet lanza promo de verano con tarifas especiales: reserva del 18 al 25 de agosto

Noticias 0
La oferta aplica para viajes del 15 de septiembre...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group