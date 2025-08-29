El proyecto conectará Santo Domingo Este con el Distrito Nacional en tres fases

Santo Domingo,.- El presidente Luis Abinader anunció este jueves la construcción del Monorriel de Santo Domingo, que en su primera etapa comprenderá 10.5 kilómetros y 12 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, hasta el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, conectando con las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo.

En su segunda etapa, el monorriel se extendería hacia la intersección de las avenidas 27 de Febrero e Isabel Aguiar (Pintura), enlazando con la futura línea 3 del Teleférico, y en una tercera fase alcanzará la autopista Duarte, conectando con la línea 2C del Metro de Los Alcarrizos, informó el Palacio Nacional en un comunicado.

La construcción estará a cargo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) y se proyecta como un eje estructural del área metropolitana, atravesando la autopista Las Américas y la avenida 27 de Febrero. El sistema busca responder a la creciente demanda de transporte entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

En su primera etapa, el proyecto beneficiará a más de un millón de habitantes, con una demanda inicial de 12,500 pasajeros por hora por sentido y hasta 306,000 usuarios diarios. Los trenes, de cuatro vagones y capacidad para 562 pasajeros, operarán cada 90 segundos, ofreciendo transporte a 22,480 pasajeros por hora. El diseño permite ampliaciones de hasta seis vagones, alcanzando los 34,160 pasajeros por hora.

