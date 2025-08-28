La cantante dominicana compartió un fragmento de la canción y las redes sociales reaccionaron con críticas y burlas

Santo Domingo. – La intérprete urbana Yailin La Más Viral volvió a ser tendencia este miércoles luego de publicar en sus redes sociales un adelanto de su próximo tema titulado “Creta Seca”, que rápidamente generó una avalancha de memes, comentarios sarcásticos y duras críticas.

El fragmento del sencillo, compartido en su cuenta oficial, provocó miles de reacciones en pocos minutos, situándola en el centro de la conversación digital. Usuarios en X (Twitter), Instagram y TikTok se hicieron eco del video, pero la mayoría con tono de burla hacia la letra y la producción.

Los memes como respuesta colectiva

En cuestión de horas, el hashtag #Yailin se convirtió en tendencia regional, acompañado de imágenes humorísticas y comparaciones virales. Algunos internautas ironizaron con la calidad de la canción, mientras otros recrearon escenas cotidianas para burlarse del título.

Uno de los memes más compartidos mostraba la frase “Creta Seca” sobre una fotografía de un desierto, mientras otro comparaba la canción con sonidos de electrodomésticos.

Entre la burla y la expectativa

Aunque el adelanto ha recibido un aluvión de críticas, también generó curiosidad sobre cómo será la versión completa del tema. “Es viral aunque sea con memes, y eso ya garantiza reproducciones”, comentaron usuarios en redes, recordando que la polémica ha acompañado constantemente la carrera de la artista dominicana.

Yailin y su relación con la viralidad

No es la primera vez que Yailin La Más Viral se convierte en blanco de memes. Su estilo, sus publicaciones personales y hasta sus transmisiones en vivo han sido terreno fértil para la cultura digital que, aunque la cuestiona, también mantiene su nombre vigente en el espectáculo urbano.

