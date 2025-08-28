24.3 C
Santo Domingo
jueves, agosto 28, 2025
InicioEntretenimientoYailin La Más Viral desata ola de memes tras adelanto de su...
Entretenimiento

Yailin La Más Viral desata ola de memes tras adelanto de su nuevo tema “Creta Seca”

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

La cantante dominicana compartió un fragmento de la canción y las redes sociales reaccionaron con críticas y burlas

Santo Domingo. – La intérprete urbana Yailin La Más Viral volvió a ser tendencia este miércoles luego de publicar en sus redes sociales un adelanto de su próximo tema titulado “Creta Seca”, que rápidamente generó una avalancha de memes, comentarios sarcásticos y duras críticas.

El fragmento del sencillo, compartido en su cuenta oficial, provocó miles de reacciones en pocos minutos, situándola en el centro de la conversación digital. Usuarios en X (Twitter), Instagram y TikTok se hicieron eco del video, pero la mayoría con tono de burla hacia la letra y la producción.

Los memes como respuesta colectiva

En cuestión de horas, el hashtag #Yailin se convirtió en tendencia regional, acompañado de imágenes humorísticas y comparaciones virales. Algunos internautas ironizaron con la calidad de la canción, mientras otros recrearon escenas cotidianas para burlarse del título.

Uno de los memes más compartidos mostraba la frase “Creta Seca” sobre una fotografía de un desierto, mientras otro comparaba la canción con sonidos de electrodomésticos.

Entre la burla y la expectativa

Aunque el adelanto ha recibido un aluvión de críticas, también generó curiosidad sobre cómo será la versión completa del tema. “Es viral aunque sea con memes, y eso ya garantiza reproducciones”, comentaron usuarios en redes, recordando que la polémica ha acompañado constantemente la carrera de la artista dominicana.

Yailin y su relación con la viralidad

No es la primera vez que Yailin La Más Viral se convierte en blanco de memes. Su estilo, sus publicaciones personales y hasta sus transmisiones en vivo han sido terreno fértil para la cultura digital que, aunque la cuestiona, también mantiene su nombre vigente en el espectáculo urbano.

👉 Más noticias del entretenimiento urbano en www.elperiodico.com.do

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Proponen renombrar el Palacio de Bellas Artes como “Palacio Franklin Domínguez”

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

EFE se suma a jornada global de RSF para denunciar la matanza de periodistas en Gaza

Noticias 0
La agencia reclama acceso sin restricciones de la prensa...

Economía dominicana crece 2.9 % en julio, impulsada por minería y zonas francas

Noticias 0
 El Banco Central destacó un crecimiento acumulado de 2.4...

Obispo Manuel Ruiz advierte sobre crisis de salud mental en RD: “Es un SOS nacional”

Noticias 0
 Pide unir a la Iglesia, Salud Pública y organizaciones...

¿Qué pasó esta semana?

Iván Cepeda se lanza por el Pacto Histórico rumbo a 2026

Deportes 0
Precandidato presidencial; la coalición definirá su candidato el 26...

Economía dominicana alcanza récord histórico de empleos

Noticias 0
Banco Central reporta 5.1 millones de ocupados y reducción...

FANTINE llega al Teatro Nacional: “De Rusia al Caribe” con 21 éxitos y causa benéfica

Entretenimiento 0
La artista dominico-rusa actuará el 23 de agosto en...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group