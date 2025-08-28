Reuniones de alto nivel en Washington refuerzan el compromiso internacional con la crisis haitiana

Washington. – La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró este miércoles una serie de reuniones de alto nivel en su sede en Washington, DC, donde se consolidó el respaldo internacional a la Hoja de Ruta para la Estabilidad y la Paz en Haití.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, destacó que el documento fue elaborado con aportes del sistema de la ONU, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y Estados miembros. “Ahora produciremos una nueva versión tras la respuesta detallada de Haití en las reuniones técnicas. La contribución de todos será clave para mejorar la situación del país”, expresó.

Apoyo del gobierno haitiano

El primer ministro interino de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, participó en los encuentros y ratificó el respaldo de su gobierno:

“Mi presencia significa una sola cosa: Haití apoya completamente esta Hoja de Ruta y participaremos activamente. Puede que existan diferencias, pero todo es por el bien del pueblo haitiano”, afirmó.

El plan de acción está estructurado en cinco pilares estratégicos:

Estabilización de la seguridad y restauración de la paz Consenso político y gobernanza Proceso electoral y legitimidad institucional Respuesta humanitaria Desarrollo sostenible y progreso económico

Coordinación internacional

Durante la reunión, Haití se incorporó formalmente al Mecanismo de Coordinación (CGM), integrado por la OEA, la ONU y CARICOM, para dar seguimiento a la implementación de la Hoja de Ruta.

Los participantes coincidieron en tres preocupaciones centrales: la grave inseguridad en el país, la urgencia moral de apoyar al pueblo haitiano y la necesidad de garantizar la viabilidad política más allá de 2026.

En el encuentro del Grupo de Amigos de Haití, se sumaron representantes de organismos multilaterales como el Banco Mundial, BID, FMI, OPS, CIDH, PADF e IICA, además de Estados miembros y observadores.

El secretario general adjunto de Asuntos Políticos de la ONU, Miroslav Jenca, advirtió:

“Este es un momento que exige unidad y coordinación entre las organizaciones internacionales mientras trabajamos mano a mano con Haití para enfrentar los desafíos políticos, de seguridad y humanitarios”.

Asimismo, el representante del Grupo de Personas Eminentes de CARICOM, el ex primer ministro de Santa Lucía, Kenny Anthony, alertó que “Haití está al borde del abismo, y sin apoyo rápido y urgente podría convertirse en un estado fallido”.

Próximos pasos

La directora ejecutiva de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), Mara Tekach, presentó un informe sobre la situación en el terreno y llamó a actuar con urgencia para reforzar la misión.

El proceso continuará el 28 de agosto, cuando el canciller haitiano, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, y la OEA documenten las prioridades y compromisos que guiarán esta fase de la Hoja de Ruta.

👉 Más cobertura internacional en www.elperiodico.com.do