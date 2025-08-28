Pide unir a la Iglesia, Salud Pública y organizaciones sociales tras casos de padres que atentan contra sus hijos
padres que atentan contra sus hijos, los cuales calificó como una señal de crisis nacional.
El prelado llamó a articular una respuesta urgente entre la Iglesia, el Ministerio de Salud Pública y las
organizaciones sociales para priorizar la prevención, la detección temprana y el
acompañamiento profesional.
“Esto no es un episodio aislado ni un tema mediático pasajero; es un SOS nacional.
La vida y la dignidad de nuestros niños están en juego y la salud mental debe convertirse en prioridad”.
Un llamado a la acción coordinada
Ruiz insistió en que la respuesta debe ser interinstitucional y sostenida en el tiempo, con
protocolos claros de atención y derivación, así como redes comunitarias que acerquen la ayuda a las
familias en riesgo. Subrayó que el silencio y el estigma agravan los cuadros y retrasan la búsqueda de apoyo.
Claves de la respuesta propuesta
- Prevención y educación: campañas de sensibilización sobre signos de alerta, manejo del estrés y pautas de crianza.
- Acceso a servicios: rutas de atención psicológica y psiquiátrica oportunas, con cobertura en el primer nivel de salud.
- Acompañamiento familiar: espacios de orientación, apoyo espiritual y contención comunitaria.
- Protocolos y alertas tempranas: coordinación entre escuelas, parroquias, juntas de vecinos y centros de salud.
- Desestigmatización: promover que pedir ayuda es un acto de responsabilidad, no de culpa.
Por qué importa
Para el obispo, la protección de la niñez exige una respuesta inmediata que combine
políticas públicas, trabajo territorial y el compromiso de las familias. “Una sociedad
que cuida su salud mental es una sociedad que protege su futuro”, concluyó.