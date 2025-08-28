El prelado llamó a articular una respuesta urgente entre la Iglesia, el Ministerio de Salud Pública y las

organizaciones sociales para priorizar la prevención, la detección temprana y el

acompañamiento profesional.

“Esto no es un episodio aislado ni un tema mediático pasajero; es un SOS nacional.

La vida y la dignidad de nuestros niños están en juego y la salud mental debe convertirse en prioridad”.

Un llamado a la acción coordinada

Ruiz insistió en que la respuesta debe ser interinstitucional y sostenida en el tiempo, con

protocolos claros de atención y derivación, así como redes comunitarias que acerquen la ayuda a las

familias en riesgo. Subrayó que el silencio y el estigma agravan los cuadros y retrasan la búsqueda de apoyo.

Claves de la respuesta propuesta

Prevención y educación: campañas de sensibilización sobre signos de alerta, manejo del estrés y pautas de crianza.

Acceso a servicios: rutas de atención psicológica y psiquiátrica oportunas, con cobertura en el primer nivel de salud.

Acompañamiento familiar: espacios de orientación, apoyo espiritual y contención comunitaria.

Protocolos y alertas tempranas: coordinación entre escuelas, parroquias, juntas de vecinos y centros de salud.

Desestigmatización: promover que pedir ayuda es un acto de responsabilidad, no de culpa.

Por qué importa

Para el obispo, la protección de la niñez exige una respuesta inmediata que combine

políticas públicas, trabajo territorial y el compromiso de las familias. “Una sociedad

que cuida su salud mental es una sociedad que protege su futuro”, concluyó.