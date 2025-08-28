Más de 27 focos autóctonos activan alarmas sanitarias en el continente

Santo Domingo. Europa enfrenta un récord esta temporada: más de 27 brotes de chikungunya documentados, especialmente en zonas como Francia e Italia. La incidencia ha encendido todas las alarmas sanitarias a niveles globales.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) advierte que la expansión del mosquito tigre (Aedes albopictus) y los viajes internacionales facilitan la transmisión local del virus, marcando una “nueva normalidad” para el Viejo Continente. Por primera vez, se reportó un caso autóctono en la región de Alsacia, un hecho excepcional dada su localización geográfica. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

En Francia e Italia se registraron numerosos casos autóctonos en varios focos activos, mientras que brotes en lugares turísticos como la Riviera francesa alarman a residentes y visitantes. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una alerta global, señalando que el virus cubre ya más de 119 países y pone en riesgo a más de 5.6 mil millones de personas. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Dado el rápido avance del chikungunya, las autoridades sanitarias insisten en medidas preventivas: uso de repelentes, ropa adecuada, mosquiteros, vigilancia entomológica, especialmente en destinos vacacionales.

👉 Más cobertura sobre salud y turismo en elperiodicoDO