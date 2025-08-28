En 2024 se entregaron 187,933 visados, según datos oficiales del Departamento de Estado

Santo Domingo. – El gobierno de Estados Unidos proyecta entregar cerca de 187,000 visas en República Dominicana durante el 2025, cifra que mantiene el mismo nivel del año pasado, cuando fueron emitidos 187,933 visados, de acuerdo con datos oficiales del Departamento de Estado.

La República Dominicana figura entre los países de la región con mayor demanda de visados estadounidenses, lo que refleja tanto el interés de los dominicanos en viajar a EE. UU. por motivos de turismo, negocios y estudios, como en programas de trabajo temporal, residencia y reunificación familiar.

Balance de 2024

Durante el año pasado, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo emitió un total de 187,933 visas, incluyendo categorías de turismo, negocios, estudiantes y trabajo estacional, consolidando el flujo migratorio legal entre ambos países.

Perspectiva 2025

La proyección para este año apunta a mantener un volumen similar, con la meta de reducir tiempos de espera en las entrevistas y agilizar procesos consulares.

