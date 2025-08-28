La agencia reclama acceso sin restricciones de la prensa internacional a la Franja el 1 de septiembre

Madrid.La Agencia EFE participará el próximo 1 de septiembre en la iniciativa mediática global convocada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) para denunciar la matanza de periodistas en Gaza y exigir el acceso sin restricciones de la prensa internacional a la Franja.

El presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, confirmó la decisión y subrayó que, cuando RSF planteó la propuesta, lo tuvimos claro: tenemos que estar ahí . Oliver calificó de insufrible lo que está ocurriendo y recordó que, pese a las terribles restricciones, el mundo se informa gracias a los periodistas palestinos que reportan desde el terreno y se juegan la vida , dado que la prensa internacional tiene prohibido entrar .

Si no fuese por ellos, no sabríamos nada , insistió Oliver, para quien defender el derecho a informar sobre lo que sucede en Gaza es un acto de rebeldía contra las bombas , responsables de la muerte de numerosos periodistas. Añadió que son muchísimas más las personas que están muriendo en este conflicto, la gran mayoría, civiles .

Según RSF España, más de 150 medios de cerca de 50 países se han adherido a esta respuesta global, coordinada por RSF en colaboración con la plataforma Avaaz