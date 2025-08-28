La agencia reclama acceso sin restricciones de la prensa internacional a la Franja el 1 de septiembre
Madrid.La Agencia EFE participará el próximo 1 de septiembre en la iniciativa mediática global convocada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) para denunciar
la matanza de periodistas en Gaza y exigir el acceso sin restricciones de la prensa internacional a la Franja.
El presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, confirmó la decisión y subrayó que, cuando RSF planteó la propuesta,
lo tuvimos claro: tenemos que estar ahí. Oliver calificó de
insufrible lo que está ocurriendo y recordó que, pese a las terribles restricciones, el mundo se informa gracias a los periodistas palestinos que reportan desde el terreno y
se juegan la vida, dado que la prensa internacional
tiene prohibido entrar.
Si no fuese por ellos, no sabríamos nada, insistió Oliver, para quien defender el derecho a informar sobre lo que sucede en Gaza es
un acto de rebeldía contra las bombas, responsables de la muerte de numerosos periodistas. Añadió que
son muchísimas más las personas que están muriendo en este conflicto, la gran mayoría, civiles.
Según RSF España, más de 150 medios de cerca de 50 países se han adherido a esta respuesta global, coordinada por RSF en colaboración con la plataforma Avaaz
