El Banco Central destacó un crecimiento acumulado de 2.4 % en enero-julio 2025 Santo Domingo. La economía dominicana registró una expansión interanual del 2.9 % en julio, superior al 1.1 % alcanzado en junio, gracias al mejor desempeño de los sectores minería, zonas francas, construcción y servicios, informó este miércoles el Banco Central.

En el sector servicios destacaron las actividades financieras, así como hoteles, bares y restaurantes, energía y agua, transporte y almacenamiento.

De este modo, el crecimiento acumulado de enero-julio 2025 se situó en 2.4 %, según el organismo regulador, que también resaltó las medidas de estímulo aprobadas por la Junta Monetaria. Estas incluyeron un programa de liquidez de 81,000 millones de pesos, facilitados a los bancos comerciales para préstamos a sectores productivos y de servicios.

Indicador de Actividad Económica

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) mostró un crecimiento de 21.0 % en minería durante julio, debido al incremento en los volúmenes de oro y plata, acumulando un 5.1 % en el período enero-julio.

La manufactura de zonas francas aumentó un 7.1 % interanual, impulsada por la demanda externa. Las exportaciones crecieron un 5.0 %, con un valor de 805.8 millones de dólares en julio, acumulando 5,057.8 millones de dólares en siete meses.

La construcción registró un crecimiento interanual de 3.8 %, revirtiendo la contracción de 2.3 % en enero-junio. Esto se reflejó en mayores ventas de cemento y varillas, clave para el desarrollo de obras de infraestructura.