24.3 C
Santo Domingo
jueves, agosto 28, 2025
InicioNoticiasEconomía dominicana crece 2.9 % en julio, impulsada por minería y zonas...
Noticias

Economía dominicana crece 2.9 % en julio, impulsada por minería y zonas francas

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Economía dominicana alcanza récord histórico de empleos

Banco Central reporta 5.1 millones de ocupados y reducción...
Noticias

Remesas a RD crecen 11.6 % en primeros siete meses de 2025

El Banco Central reporta más de 6,874 millones de...
Noticias

Abinader promulga ley que fusiona los ministerios de Hacienda y Economía

La nueva Ley 45-25 crea el Ministerio de Hacienda...

 

El Banco Central destacó un crecimiento acumulado de 2.4 % en enero-julio 2025

Santo Domingo. La economía dominicana registró una expansión interanual del 2.9 % en julio, superior al 1.1 % alcanzado en junio, gracias al mejor desempeño de los sectores minería, zonas francas, construcción y servicios, informó este miércoles el Banco Central.

En el sector servicios destacaron las actividades financieras, así como hoteles, bares y restaurantes, energía y agua, transporte y almacenamiento.

De este modo, el crecimiento acumulado de enero-julio 2025 se situó en 2.4 %, según el organismo regulador, que también resaltó las medidas de estímulo aprobadas por la Junta Monetaria. Estas incluyeron un programa de liquidez de 81,000 millones de pesos, facilitados a los bancos comerciales para préstamos a sectores productivos y de servicios.

Indicador de Actividad Económica

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) mostró un crecimiento de 21.0 % en minería durante julio, debido al incremento en los volúmenes de oro y plata, acumulando un 5.1 % en el período enero-julio.

La manufactura de zonas francas aumentó un 7.1 % interanual, impulsada por la demanda externa. Las exportaciones crecieron un 5.0 %, con un valor de 805.8 millones de dólares en julio, acumulando 5,057.8 millones de dólares en siete meses.

La construcción registró un crecimiento interanual de 3.8 %, revirtiendo la contracción de 2.3 % en enero-junio. Esto se reflejó en mayores ventas de cemento y varillas, clave para el desarrollo de obras de infraestructura.

“Este comportamiento evidencia una recuperación en sectores estratégicos, fortaleciendo la base de la economía dominicana”, señaló el Banco Central.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Obispo Manuel Ruiz advierte sobre crisis de salud mental en RD: “Es un SOS nacional”

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Obispo Manuel Ruiz advierte sobre crisis de salud mental en RD: “Es un SOS nacional”

Noticias 0
 Pide unir a la Iglesia, Salud Pública y organizaciones...

Estados Unidos emitirá cerca de 187 mil visas en República Dominicana en 2025

Noticias 0
En 2024 se entregaron 187,933 visados, según datos oficiales...

Camiones siguen adueñados del carril izquierdo pese a prohibición del Intrant

Noticias 0
La Ley 63-17 busca ordenar el tránsito, pero la...

¿Qué pasó esta semana?

Golpe a la falsificación: ocupan más de 70,000 útiles escolares en Santo Domingo

Noticias 0
Operativos en la Duarte, Zona Colonial y San Isidro...

Seis muertos y más de 203,000 afectados por las lluvias en Venezuela

Noticias 0
Protección Civil ofrece un balance sin desglose regional; Cáritas...

Dominicanos en riesgo de perder su visa por uso indebido en EE. UU.

Noticias 0
Exceder el tiempo de estadía o trabajar con visa...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group