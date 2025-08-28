Exceder el tiempo de estadía o trabajar con visa de turismo puede conllevar la cancelación del documento

Santo Domingo. – Cada vez más dominicanos que viajan a Estados Unidos con visa de turismo se enfrentan a un riesgo real de perderla al utilizarla para trabajar por temporadas o exceder el tiempo autorizado de estadía.

De acuerdo con especialistas en migración, las autoridades estadounidenses monitorean el historial de entradas y salidas, y cualquier irregularidad puede derivar en la revocación inmediata del visado y hasta en una prohibición de reingreso al país.

El error más frecuente ocurre cuando viajeros con visa B1/B2 (turismo y negocios) aceptan empleos temporales en sectores como la construcción, el cuidado de personas o la agricultura, actividades que solo pueden realizarse con visas de trabajo específicas (H-2A, H-2B, entre otras).

Consecuencias de exceder el tiempo de estadía

Si la permanencia es mayor al tiempo autorizado por el oficial migratorio en el formulario I-94, la persona queda en condición de ilegal .

Un exceso de más de 180 días puede conllevar la anulación automática de la visa .

En casos de sobreestadía superior a un año, la sanción puede incluir la prohibición de entrada por 10 años.

Recomendaciones para no perder la visa

Respeta los plazos de estadía: verifica siempre la fecha límite en el formulario I-94 y programa tu regreso antes de ese día. No trabajes con visa de turismo: la B1/B2 no autoriza empleo. Si te ofrecen un trabajo, recházalo o gestiona la visa correspondiente. Evita viajes demasiado frecuentes: múltiples estadías largas en poco tiempo levantan sospechas de residencia ilegal o trabajo encubierto. Declara con honestidad en Aduanas y Migración: no inventes motivos de viaje; las inconsistencias pueden ser causa de cancelación. Guarda evidencia de tu regreso: pasajes, sellos de entrada/salida y pruebas de arraigo en RD (empleo, estudios, propiedades) ayudan en futuras entrevistas. Consulta con un abogado migratorio: antes de asumir un trabajo temporal o extender estadía, busca asesoría profesional.

Advertencia a los viajeros dominicanos

Los abogados recomiendan a los dominicanos que viajan a Estados Unidos respetar estrictamente el tiempo de estadía autorizado y abstenerse de realizar actividades laborales no permitidas.

“La visa de turismo es un privilegio, no un derecho. Perderla por un error puede afectar no solo a la persona, sino a su familia entera”, alertan expertos en temas migratorios.

