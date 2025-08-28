24.3 C
jueves, agosto 28, 2025
Camiones siguen adueñados del carril izquierdo pese a prohibición del Intrant

Redacción

La Ley 63-17 busca ordenar el tránsito, pero la medida no se cumple en calles y avenidas

Santo Domingo. – Aunque el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) estableció la prohibición de que los camiones circulen por el carril izquierdo, la medida aún no se aplica de manera efectiva en el país.

La disposición, amparada en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, fue diseñada para ordenar el flujo vehicular, reducir accidentes y mejorar la fluidez en las vías.

Sin embargo, en calles, avenidas y carreteras, los vehículos pesados continúan ocupando el carril izquierdo, lo que provoca atascos, maniobras riesgosas y tensión entre conductores particulares.

Falta de control y sanciones

Especialistas en seguridad vial advierten que sin vigilancia estricta, sanciones ejemplares y campañas educativas, la disposición quedará en letra muerta.

“El Intrant puede establecer la norma, pero si no hay consecuencias para quienes la violen, los camioneros seguirán dominando el carril izquierdo”, señalaron expertos consultados.

Una norma con impacto pendiente

El incumplimiento de esta medida revela la dificultad de implementar políticas efectivas de movilidad en República Dominicana, donde la falta de control y cultura vial siguen siendo los grandes retos para garantizar la seguridad ciudadana en las carreteras.

