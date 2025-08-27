29.8 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 27, 2025
InicioNoticiasWilliam Swaney asume como nuevo cónsul general de EE.UU. en República Dominicana
Noticias

William Swaney asume como nuevo cónsul general de EE.UU. en República Dominicana

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Hijo de cónsul dominicana en España mata a su mujer y se suicida

Alicante (España) (EFE).- El 15 de julio en Alicante,...
Noticias

Cónsul dominicana en Montreal participa en encuentro con alcaldesa de esa ciudad canadiense

  MONTREAL, CANADA.- La cónsul dominicana en Montreal Canadá, Margarita...
Cine

Luis Abinader designó al cineasta Alfonso Rodríguez como cónsul en Los Ángeles

El cineasta y productor de televisión Alfonso Rodríguez fue...

El diplomático regresa al país tras más de dos décadas de servicio en el exterior

Santo Domingo.- La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo anunció la llegada de su nuevo cónsul general, William Swaney, quien estará a cargo de las operaciones consulares en la República Dominicana.

Swaney tendrá la responsabilidad de coordinar los servicios a ciudadanos estadounidenses que residen o viajan al país, además de los procesos de visado para dominicanos que buscan visitar, estudiar o trabajar en Estados Unidos, precisó la misión diplomática.

Compromiso con la relación bilateral

Es un honor servir en la República Dominicana y estoy comprometido con fortalecer la duradera relación entre nuestros dos países”, expresó Swaney.
El funcionario agregó que espera “trabajar de cerca con el pueblo dominicano para promover el entendimiento mutuo, la seguridad, la prosperidad y los valores democráticos”.

Experiencia y trayectoria internacional

Swaney cuenta con más de 20 años de experiencia diplomática, con títulos académicos en la Universidad de Vermont, la Universidad George Washington y el Bates College. Domina el idioma español y ya había servido en la República Dominicana en 1997 como vicecónsul, y posteriormente en 2018, desempeñando funciones clave durante la pandemia.

Su carrera en el Servicio Exterior de EE.UU. incluye misiones en México, Francia, Afganistán, Camerún y los Países Bajos, además de cargos en Washington, D.C.

La embajada destacó que la designación de Swaney reafirma el compromiso de ofrecer servicios consulares “transparentes, eficientes y respetuosos”, al tiempo que fortalece los lazos de amistad y cooperación con la República Dominicana.

Notas relacionadas en elPeriódico.com.do

👉 Más detalles en www.elperiodico.com.do

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Economía dominicana alcanza récord histórico de empleos
Artículo siguiente
EE.UU. refuerza cooperación en seguridad tras visita a la frontera dominico-haitiana

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

La Feria del Libro se inaugura el 25 de septiembre, dedicada a la literatura infantil y juvenil

Entretenimiento 0
La XXVII Feria Internacional del Libro se celebrará del...

Pachy Méndez presenta su primer libro “Desde el actor hacia el personaje”

Sociales 0
La actriz dominicana comparte técnicas y vivencias en una...

Ola de calor vacía las terrazas en España y reduce el consumo en bares y restaurantes

Noticias 0
El ticket medio cae en agosto por las altas...

¿Qué pasó esta semana?

Atletismo y patinaje brillan en Asunción 2025; Brasil sigue líder del medallero

Deportes 0
 Argentina rompe récord en lanzamiento de martillo y Colombia...

Indotel pondrá en marcha sistema nacional de alertas

Noticias 0
 Guido Gómez Mazara anuncia que la plataforma permitirá informar...

El periodismo frente al dolor: ¿informar o vulnerar la intimidad?

A Quemarropa 0
 La cobertura sensacionalista de tragedias en la prensa dominicana...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group