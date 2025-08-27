El diplomático regresa al país tras más de dos décadas de servicio en el exterior

Santo Domingo.- La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo anunció la llegada de su nuevo cónsul general, William Swaney, quien estará a cargo de las operaciones consulares en la República Dominicana.

Swaney tendrá la responsabilidad de coordinar los servicios a ciudadanos estadounidenses que residen o viajan al país, además de los procesos de visado para dominicanos que buscan visitar, estudiar o trabajar en Estados Unidos, precisó la misión diplomática.

Compromiso con la relación bilateral

“Es un honor servir en la República Dominicana y estoy comprometido con fortalecer la duradera relación entre nuestros dos países”, expresó Swaney.

El funcionario agregó que espera “trabajar de cerca con el pueblo dominicano para promover el entendimiento mutuo, la seguridad, la prosperidad y los valores democráticos”.

Experiencia y trayectoria internacional

Swaney cuenta con más de 20 años de experiencia diplomática, con títulos académicos en la Universidad de Vermont, la Universidad George Washington y el Bates College. Domina el idioma español y ya había servido en la República Dominicana en 1997 como vicecónsul, y posteriormente en 2018, desempeñando funciones clave durante la pandemia.

Su carrera en el Servicio Exterior de EE.UU. incluye misiones en México, Francia, Afganistán, Camerún y los Países Bajos, además de cargos en Washington, D.C.

La embajada destacó que la designación de Swaney reafirma el compromiso de ofrecer servicios consulares “transparentes, eficientes y respetuosos”, al tiempo que fortalece los lazos de amistad y cooperación con la República Dominicana.

