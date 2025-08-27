El Papa León XIV erige la diócesis en honor a la Virgen como “Estrella del Mar” y nombra al padre Manuel Antonio Ruiz como su primer obispo

Santo Domingo La Iglesia católica en República Dominicana vive un hecho histórico con la creación de la Diócesis de Stella Maris, establecida por el Papa León XIV como una nueva jurisdicción eclesiástica que abarcará los municipios de Santo Domingo Este, Boca Chica y San Antonio de Guerra. Esta diócesis ha sido erigida en homenaje a la Virgen María bajo el título de Stella Maris (Estrella del Mar), un nombre profundamente simbólico en la tradición católica.

El pontífice designó como primer obispo de la nueva diócesis al sacerdote Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, reconocido por su compromiso pastoral, educativo y social.

Stella Maris: la Virgen como guía de los pueblos del mar

El nombre Stella Maris significa en latín “Estrella del Mar”, una advocación con la que durante siglos la Iglesia ha invocado a la Virgen María como protectora y guía de los navegantes.

En el caso dominicano, esta denominación adquiere un significado especial, pues la diócesis comprende comunidades costeras y urbanas ligadas al mar Caribe. Para los fieles, la Virgen bajo esta advocación se convierte en un símbolo de esperanza y orientación espiritual, en medio de los desafíos sociales y culturales que afronta esta región del país.

La catedral de la nueva diócesis será la Parroquia Stella Maris, en Santo Domingo Este, lo que refuerza el carácter mariano del homenaje.

El nuevo obispo: Manuel Antonio Ruiz

El padre Manuel Ruiz, quien cumpleaños hoy, nació el 27 de agosto de 1965 en Los Haitises, Bayaguana. Fue ordenado sacerdote el 10 de julio de 1993, tras estudiar filosofía en la PUCMM y teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Posteriormente obtuvo un doctorado en Humanidades en la Universidad de Sevilla.

Ha sido docente en la PUCMM y en la UCSD, además de formador de sacerdotes en el SPSTA. Su liderazgo también ha destacado en los medios de comunicación católicos como director de Televida, Radio ABC y Vida FM, además de ser cofundador de Radio María de la Altagracia.

Entre sus obras sociales y pastorales se encuentran:

Movearte y el Politécnico Movearte , centrados en la evangelización y formación a través del arte.

Posada de Belén , casa de acogida para mujeres en riesgo de aborto.

Vida sobre el Ozama , proyecto de transformación social en comunidades marginadas.

Hogar Vida y Esperanza, dedicado a niños abandonados y con discapacidad.

Actualmente es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Vida de la CED y delegado ante el Consejo Económico y Social (CES).

Su perfil lo convierte en un obispo cercano a la gente, con experiencia en educación, medios y trabajo social, un rasgo esencial para pastorear una diócesis en constante crecimiento urbano.

La diócesis en cifras

La Diócesis Stella Maris atenderá a casi un millón de católicos:

Superficie: 588.87 km²

Población: 1,291,516 habitantes

Católicos: 943,762

Parroquias: 64

Sacerdotes diocesanos: 40

Sacerdotes religiosos: 55

Diáconos permanentes: 39

Seminaristas: 12

Religiosos profesos: 12

Monjas: 83

Una respuesta a los nuevos desafíos pastorales

El crecimiento poblacional de Santo Domingo Este y Boca Chica exigía una nueva organización pastoral que garantizara mayor cercanía de la Iglesia con sus fieles. La creación de la diócesis permite fortalecer la evangelización, la formación y la acción social en comunidades marcadas por la diversidad cultural y social.

La advocación mariana elegida, Stella Maris, busca ser faro de luz en medio de los retos de la vida urbana y costera, consolidando la misión de la Iglesia como guía espiritual y promotora de esperanza.

La Diócesis Stella Maris no es solo una nueva división territorial de la Iglesia católica en República Dominicana: es un acto de homenaje a la Virgen María como protectora y guía bajo la advocación de Estrella del Mar. Con el liderazgo del padre Manuel Antonio Ruiz, la nueva diócesis inicia un camino de fe y compromiso social para iluminar la vida de miles de dominicanos en la zona oriental de la capital.

