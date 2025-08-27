Salvador Batista ingresa a la Galería de Honor del Periodismo Turístico Mundial

Nariño, Cali. – La República Dominicana se destacó con seis premios en la décima edición del Premio Internacional de Periodismo Turístico Pasaporte Abierto 2025, organizado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) en San Juan de Pasto, Nariño, Colombia.

Los ganadores dominicanos

Relevancia social: Turismo masivo, el dilema de la sostenibilidad en un mundo conectado, de Juan de Dios Valentín .

Originalidad: reportaje Un viaje turístico por el maravilloso mundo de las plantas en RD, de María Mercedes .

Investigación periodística: Influencers, “sinvergüencers”, “fakevergüencers” y demás personajes de la promoción turística, de Adrián R. Morales .

Mención de honor: Mayra De Peña , en la categoría Medio especializado en turismo destacado.

Trayectoria: Yubelkys Mejía, por su excelente desempeño en el periodismo turístico.

La ceremonia también reservó un momento especial para honrar a Salvador Batista, quien se convirtió en el segundo periodista dominicano en ingresar a la Galería de Honor del Periodismo Turístico Mundial, un espacio reservado a profesionales con huella indeleble en la comunicación del turismo.

Una premiación con identidad cultural

Todos los ganadores recibieron la estatuilla del Terlaque de Nariño, ave oficial de la región, elaborada artesanalmente por la maestra Angélica Chiles con la técnica ancestral del enchapado en tamo.

Como novedad, los nominados y participantes lucieron piezas de moda artesanal nariñense, que integraron identidad, tradición y estética, reafirmando el vínculo entre periodismo turístico, arte y herencia cultural.

Voces de la OMPT

El presidente fundador de la OMPT, Miguel Ledhesma, y el director general, Kevin Casanova, resaltaron que esta edición reafirma a Pasaporte Abierto como el reconocimiento más importante del periodismo turístico a nivel global.

“Este premio representa la necesidad de vivir en un mundo sin fronteras, en el que prevalezcan el respeto, la solidaridad y el acceso libre a la información”, señalaron.

Actividades paralelas

Tras la premiación, la agenda de Pasaporte Abierto 2025 continúa entre San Juan de Pasto y Ecuador con una serie de actividades, incluyendo el 14° Congreso Internacional de Periodistas y Profesionales del Turismo, programado para el 27 de agosto.

Con estos seis galardones, la República Dominicana reafirma su liderazgo en el periodismo turístico latinoamericano, destacando la calidad, la originalidad y el compromiso social de sus profesionaleles.

