Artistas, comunicadores e intelectuales impulsan campaña para honrar al maestro del teatro dominicano

Santo Domingo, R.D. — Un grupo de artistas, comunicadores e intelectuales dominicanos ha lanzado una campaña nacional para que el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo lleve el nombre de Franklin Domínguez, en reconocimiento a la vasta trayectoria del dramaturgo, actor y director, considerado una de las figuras más influyentes del teatro en los siglos XX y XXI.

La propuesta formal plantea renombrar el recinto como “Palacio Franklin Domínguez de Bellas Artes”, lo que marcaría un homenaje histórico a quien dedicó más de siete décadas a la profesionalización del arte dramático en República Dominicana.

Un legado que marcó generaciones

Domínguez fue fundador del Teatro Universitario, autor de más de 70 obras teatrales —muchas traducidas y montadas internacionalmente—, y dirigió tanto la Compañía Nacional de Teatro como la Dirección General de Bellas Artes en tres ocasiones.

Su labor formativa impactó a varias generaciones de actores y actrices, consolidando su nombre como sinónimo de teatro y cultura.

“No hay figura más simbólica ni más merecedora de que ese espacio lleve su nombre con honor”, expresaron los proponentes en una carta dirigida al Ministerio de Cultura y al Congreso Nacional.

El laureado actor falleció a causa de diversos contratiempos con su salud. Tenía 94 años de edad.

Una causa cultural que busca respaldo popular

La campaña incluirá recolección de firmas, encuentros con legisladores y actividades culturales para sensibilizar a la ciudadanía y lograr que la propuesta se materialice.

Los impulsores aseguran que renombrar el Palacio de Bellas Artes sería un acto de justicia histórica y un gesto que fortalecería la memoria cultural dominicana, en tiempos donde la identidad artística necesita reconocimiento y protección.

