32.8 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 27, 2025
InicioEntretenimientoProponen renombrar el Palacio de Bellas Artes como “Palacio Franklin Domínguez”
Entretenimiento

Proponen renombrar el Palacio de Bellas Artes como “Palacio Franklin Domínguez”

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Entretenimiento

México entrega Premios Nacionales de Artes y Literatura 2023 en el Palacio de Bellas Artes

Ciudad de México, (EFE).- El Gobierno de México entregó...
Cine

Congreso de Cine reconoce a cinco con la Medalla al Mérito Cinematográfico

Santo Domingo, (EFE).- La tercera edición del Congreso Nacional...
Entretenimiento

“Cuerpo a cuerpo” en la danza contemporánea

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea presentará el espectáculo...

Artistas, comunicadores e intelectuales impulsan campaña para honrar al maestro del teatro dominicano

Santo Domingo, R.D. — Un grupo de artistas, comunicadores e intelectuales dominicanos ha lanzado una campaña nacional para que el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo lleve el nombre de Franklin Domínguez, en reconocimiento a la vasta trayectoria del dramaturgo, actor y director, considerado una de las figuras más influyentes del teatro en los siglos XX y XXI.

La propuesta formal plantea renombrar el recinto como “Palacio Franklin Domínguez de Bellas Artes”, lo que marcaría un homenaje histórico a quien dedicó más de siete décadas a la profesionalización del arte dramático en República Dominicana.

Un legado que marcó generaciones

Domínguez fue fundador del Teatro Universitario, autor de más de 70 obras teatrales —muchas traducidas y montadas internacionalmente—, y dirigió tanto la Compañía Nacional de Teatro como la Dirección General de Bellas Artes en tres ocasiones.

Su labor formativa impactó a varias generaciones de actores y actrices, consolidando su nombre como sinónimo de teatro y cultura.

No hay figura más simbólica ni más merecedora de que ese espacio lleve su nombre con honor”, expresaron los proponentes en una carta dirigida al Ministerio de Cultura y al Congreso Nacional.

El laureado actor falleció a causa de diversos contratiempos con su salud. Tenía 94 años de edad.

Una causa cultural que busca respaldo popular

La campaña incluirá recolección de firmas, encuentros con legisladores y actividades culturales para sensibilizar a la ciudadanía y lograr que la propuesta se materialice.

Los impulsores aseguran que renombrar el Palacio de Bellas Artes sería un acto de justicia histórica y un gesto que fortalecería la memoria cultural dominicana, en tiempos donde la identidad artística necesita reconocimiento y protección.

👉 ¿Estás de acuerdo con que el Palacio de Bellas Artes lleve el nombre de Franklin Domínguez?
Comparte tu opinión y sigue la cobertura en www.elperiodico.com.do

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
MIVED clausura y militariza obra ilegal en Santiago operada como “Decoplax”
Artículo siguiente
Del rechazo a la alfombra roja

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Del rechazo a la alfombra roja

A Quemarropa 0
 A quemarropaArtistas, comunicadores y personajes que han logrado incidencia...

MIVED clausura y militariza obra ilegal en Santiago operada como “Decoplax”

Noticias 0
El proyecto había sido suspendido como “Ferretería La Mandarria”...

Arrestan a Rafael Guerrero tras faltar a audiencia en caso con exjefe de la DNCD

Noticias 0
El youtuber de “Corrupción al Desnudo” enfrenta un proceso...

¿Qué pasó esta semana?

Anuncian primeras becas del Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón

Noticias 0
Esta iniciativa promoverá la educación y la cultura honrando...

Abinader pide suspender acto del PRM por sus 5 años de gestión: “No es tiempo de política”

Noticias 0
El PRM canceló la celebración prevista para mañana tras...

ONDA cierra período 2020-2025 con 91.7% de favorabilidad en medios

Noticias 0
El informe de DIECOM destaca la gestión de Gonell...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group