22.8 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 27, 2025
InicioNoticiasPapa erige la nueva Diócesis Stella Maris en Santo Domingo Este
Noticias

Papa erige la nueva Diócesis Stella Maris en Santo Domingo Este

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

El padre Manuel Antonio Ruiz de la Rosa fue nombrado como su primer obispo

Santo Domingo, Rep. Dom. – El Papa León XIV erigió la nueva Diócesis de Stella Maris, conformada por los municipios Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica, los cuales pertenecían anteriormente a la Arquidiócesis de Santo Domingo.

El pontífice designó como primer obispo de Stella Maris al sacerdote Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, quien ha tenido una amplia trayectoria pastoral, educativa y social en el país.

Trayectoria del nuevo obispo

El padre Manuel Ruiz nació el 27 de agosto de 1965 en Los Haitises, Bayaguana. Se formó en filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y en teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (SPSTA), siendo ordenado sacerdote el 10 de julio de 1993.

Posee un doctorado en Humanidades por la Universidad de Sevilla, y ha ejercido como docente en la PUCMM y la UCSD. Además, fue enlace del Poder Ejecutivo con la Iglesia católica, cofundador de Radio María de la Altagracia, director de Televida Canal 41 y de las emisoras Radio ABC y Vida FM.

Entre sus iniciativas destacan Movearte, el Politécnico Movearte, la Posada de Belén para mujeres en riesgo de aborto y Vida sobre el Ozama, que buscaba transformar comunidades en la ribera del río. Actualmente es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Vida de la CED, delegado ante el CES y director del proyecto Hogar Vida y Esperanza, para niños abandonados y con discapacidad.

Stella Maris
Nueva catedral Stella Maris

La nueva diócesis

La sede de la nueva diócesis será Santo Domingo Este y su catedral la Parroquia Stella Maris.

Datos de la Diócesis Stella Maris:

👉 Más noticias de fe y sociedad en www.elperiodico.com.do

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
EE.UU. refuerza cooperación en seguridad tras visita a la frontera dominico-haitiana
Artículo siguiente
Stella Maris: homenaje a la Virgen María en la nueva diócesis de Santo Domingo Este

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

ONDA cierra período 2020-2025 con 91.7% de favorabilidad en medios

Noticias 0
El informe de DIECOM destaca la gestión de Gonell...

Guido Gómez Mazara transforma el INDOTEL en su primer año de gestión

Noticias 0
Tecnología al servicio de la ciudadanía, seguridad digital y...

Stella Maris: homenaje a la Virgen María en la nueva diócesis de Santo Domingo Este

Noticias 0
El Papa León XIV erige la diócesis en honor...

¿Qué pasó esta semana?

Presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia abren en Bogotá la V Cumbre Amazónica

Noticias 0
El encuentro de la OTCA reúne a ocho países...

Digesett e Intrant retiran patanas mal estacionadas en autopistas y avenidas

Noticias 0
 El operativo busca prevenir accidentes y mejorar la movilidad...

Fallece el actor Miguel Ángel Martínez, figura del teatro, cine y televisión

Cine 0
 Sus restos serán expuestos en la Funeraria Blandino de...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group