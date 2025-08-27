El padre Manuel Antonio Ruiz de la Rosa fue nombrado como su primer obispo

Santo Domingo, Rep. Dom. – El Papa León XIV erigió la nueva Diócesis de Stella Maris, conformada por los municipios Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica, los cuales pertenecían anteriormente a la Arquidiócesis de Santo Domingo.

El pontífice designó como primer obispo de Stella Maris al sacerdote Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, quien ha tenido una amplia trayectoria pastoral, educativa y social en el país.

Trayectoria del nuevo obispo

El padre Manuel Ruiz nació el 27 de agosto de 1965 en Los Haitises, Bayaguana. Se formó en filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y en teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (SPSTA), siendo ordenado sacerdote el 10 de julio de 1993.

Posee un doctorado en Humanidades por la Universidad de Sevilla, y ha ejercido como docente en la PUCMM y la UCSD. Además, fue enlace del Poder Ejecutivo con la Iglesia católica, cofundador de Radio María de la Altagracia, director de Televida Canal 41 y de las emisoras Radio ABC y Vida FM.

Entre sus iniciativas destacan Movearte, el Politécnico Movearte, la Posada de Belén para mujeres en riesgo de aborto y Vida sobre el Ozama, que buscaba transformar comunidades en la ribera del río. Actualmente es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Vida de la CED, delegado ante el CES y director del proyecto Hogar Vida y Esperanza, para niños abandonados y con discapacidad.

La nueva diócesis

La sede de la nueva diócesis será Santo Domingo Este y su catedral la Parroquia Stella Maris.

Datos de la Diócesis Stella Maris:

