La actriz dominicana comparte técnicas y vivencias en una guía única para actores en formación y profesionales

Santiago de los Caballeros, RD. – La reconocida actriz Pachy Méndez, con más de treinta años de trayectoria, se convierte en la primera dominicana en publicar un libro sobre el arte de la actuación con el lanzamiento de “Desde el actor hacia el personaje”, presentado en Santo Domingo y posteriormente en su ciudad natal, Santiago de los Caballeros.

La obra, publicada en una edición limitada de 100 ejemplares, es descrita por su autora como “más que un manual, una conversación honesta”, en la que comparte técnicas, vivencias y estrategias para que actores en formación y profesionales fortalezcan su carrera con autenticidad y disciplina.

“Durante la pandemia reuní mis notas de trabajo y comprendí que no podía guardarlas solo para mí. Este libro es mi manera de compartir herramientas claras, para que las nuevas generaciones de actores no tengan que aprender todo a base de tropiezos”, expresó Méndez durante el lanzamiento.

Contenido y propósito solidario

En sus páginas, la actriz aborda desde la preparación antes de un casting hasta el marketing actoral, siempre con un tono cercano, enriquecido por anécdotas de su experiencia en teatro, cine y televisión.

El proyecto tiene además un compromiso social, ya que el 30% de las ganancias será donado a la Fundación Damas de Negro, dedicada a apoyar a niños y adolescentes con autismo. La versión digital del libro estará disponible en 2026.

Presentaciones y distribución

El lanzamiento se realizó en dos encuentros especiales:

Sabina Bar en Santo Domingo.

La Terraza Bar & Grill en Santiago de los Caballeros.

Los ejemplares estarán disponibles en el stand de Poetas de la Era, su casa editora, durante la Feria Internacional del Libro en septiembre.

Sobre Pachy Méndez

Actriz y directora de casting con más de 30 años en el arte dominicano .

Miembro de la Compañía Nacional de Teatro .

Ganadora del Premio La Silla en 2020 y 2024.

Nominada por la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRECI) como Mejor Actriz en 2024.

