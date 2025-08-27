El informe de DIECOM destaca la gestión de Gonell Cosme y la transformación institucional

Santo Domingo, . – La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) concluyó el período 2020-2025 con una imagen pública excepcional, alcanzando un 91.7 % de favorabilidad en los medios de comunicación, según el informe más reciente de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).

El estudio, que analizó 218 informaciones publicadas, resalta que apenas un 1.4 % fueron valoraciones negativas, consolidando a la institución como un modelo de gestión transparente y eficiente.

Transformación institucional

El informe fue presentado a José Rubén Gonell Cosme, director de la ONDA, por el licenciado Omy Peña, director de investigación de la DIECOM, y la analista Altagracia Peña Salas.

Gonell Cosme expresó que los resultados reflejan el trabajo colectivo de los colaboradores de la ONDA y el respaldo del presidente Luis Abinader en estos más de cuatro años. Subrayó que su gestión se enfocó en modernizar la institución para garantizar la defensa del derecho de autor.

Iniciativas clave

El estudio reconoce las acciones implementadas bajo su liderazgo:

Registro gratuito de obras en abril 2025 .

Participación en ferias culturales como Expo Vega 2025 con stands institucionales.

Lanzamiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Sigionda) para digitalizar procesos.

Estos esfuerzos permitieron posicionar a la ONDA como la oficina de propiedad intelectual número uno de América Latina, según declaraciones de su director.

Análisis de medios

Prensa escrita: 93.2 % de favorabilidad.

Noticiarios de TV: 71.4 %.

Medios líderes: El Nuevo Diario con 93.5 % positivo; Diario Libre concentró la mayor parte de notas críticas (29.7 %).

Televisión: Telecentro Noche y Color Visión Noche alcanzaron un 100 % favorable.

En cuanto a temáticas, el derecho de autor y propiedad intelectual representaron el 28.9 % de las menciones, seguidos por industrias culturales (8.3 %) y reconocimientos a artistas (5.4 %).

Recomendaciones

El informe concluye recomendando a la ONDA mantener la ruta de digitalización, accesibilidad y lucha contra la piratería, con el fin de seguir fortaleciendo la protección de los creadores y consolidarse como referente regional en propiedad intelectual.

