Ola de calor vacía las terrazas en España y reduce el consumo en bares y restaurantes

Por: Redacción

El ticket medio cae en agosto por las altas temperaturas y el cambio de hábitos

Madrid. – La ola de calor de agosto está pasando factura al sector de la hostelería en España. Bares y restaurantes reportan una epidemia de terrazas vacías, mientras el ticket medio de consumo se reduce de forma significativa.

Las altas temperaturas han modificado los hábitos de clientes locales y turistas, que evitan sentarse en exteriores en horas de mayor calor. Muchos establecimientos han visto cómo sus ventas caían durante la temporada alta, tradicionalmente la más fuerte del año.

Según asociaciones hosteleras, el impacto se refleja tanto en la ocupación de terrazas como en la demanda de menús completos, que han sido sustituidos por consumiciones más ligeras como bebidas frías, ensaladas y tapas rápidas.

Aunque las zonas costeras han logrado mitigar parcialmente la caída con mayor afluencia turística, en las ciudades del interior la facturación se ha resentido en pleno mes de agosto.

El sector pide mayor flexibilidad en licencias para instalar sistemas de sombra y climatización que permitan afrontar mejor los efectos de episodios extremos de calor, cada vez más frecuentes en la península ibérica.

👉 Más noticias de economía y sociedad en www.elperiodico.com.do

