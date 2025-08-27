32.8 C
Noticias

MIVED clausura y militariza obra ilegal en Santiago operada como “Decoplax”

Por: Redacción

Fecha:

El proyecto había sido suspendido como “Ferretería La Mandarria” y reabierto con nueva identidad para evadir controles

Santiago. – El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), a través de la Dirección de Inspección de Obras Privadas, dispuso la paralización definitiva, clausura y militarización de una edificación comercial ubicada en la avenida Duarte, sector Caminos a Licey al Medio, en Santiago de los Caballeros, que originalmente operaba bajo el nombre “Ferretería La Mandarria” y posteriormente reabrió como “Decoplax”.

El MIVED informó que la obra fue previamente notificada y suspendida por carecer de permisos legales indispensables, como planos aprobados, licencia de construcción y registros de inspección. No obstante, sus responsables desacataron la orden ministerial, continuaron la ejecución del proyecto e incluso iniciaron operaciones comerciales bajo otra identidad, en un intento de evadir las disposiciones de la autoridad.

Denuncia ante el Ministerio Público

Ante estos hechos, el ministerio presentó una denuncia formal contra los responsables ante el Ministerio Público, por violaciones a los artículos 17, 23 y 26 de la Ley 687-82 sobre Edificaciones, así como a los Reglamentos Técnicos R-021 (Decreto 576-06) y R-004 (Decreto 232-17).

MIVED Política de tolerancia cero

El MIVED reiteró que ninguna obra puede desarrollarse al margen de la ley y que todo proyecto debe tramitarse exclusivamente a través de la Ventanilla Única de la Construcción (VUC), con inspecciones reglamentarias que garanticen legalidad, seguridad estructural y transparencia.

El ministro Carlos Bonilla subrayó que la institución mantiene una política de tolerancia cero frente a las construcciones ilegales, en defensa del ordenamiento urbano y la seguridad ciudadana.

Redacción
Redacción

