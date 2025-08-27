El proyecto había sido suspendido como “Ferretería La Mandarria” y reabierto con nueva identidad para evadir controles

Santiago. – El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), a través de la Dirección de Inspección de Obras Privadas, dispuso la paralización definitiva, clausura y militarización de una edificación comercial ubicada en la avenida Duarte, sector Caminos a Licey al Medio, en Santiago de los Caballeros, que originalmente operaba bajo el nombre “Ferretería La Mandarria” y posteriormente reabrió como “Decoplax” .

El MIVED informó que la obra fue previamente notificada y suspendida por carecer de permisos legales indispensables, como planos aprobados, licencia de construcción y registros de inspección. No obstante, sus responsables desacataron la orden ministerial, continuaron la ejecución del proyecto e incluso iniciaron operaciones comerciales bajo otra identidad, en un intento de evadir las disposiciones de la autoridad .

Denuncia ante el Ministerio Público

Ante estos hechos, el ministerio presentó una denuncia formal contra los responsables ante el Ministerio Público, por violaciones a los artículos 17, 23 y 26 de la Ley 687-82 sobre Edificaciones, así como a los Reglamentos Técnicos R-021 (Decreto 576-06) y R-004 (Decreto 232-17) .

Política de tolerancia cero

El MIVED reiteró que ninguna obra puede desarrollarse al margen de la ley y que todo proyecto debe tramitarse exclusivamente a través de la Ventanilla Única de la Construcción (VUC), con inspecciones reglamentarias que garanticen legalidad, seguridad estructural y transparencia.

El ministro Carlos Bonilla subrayó que la institución mantiene una política de tolerancia cero frente a las construcciones ilegales, en defensa del ordenamiento urbano y la seguridad ciudadana .

