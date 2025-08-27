La XXVII Feria Internacional del Libro se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de la Cultura

Santo Domingo.– El viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya, y el director de Ferias del Libro, Joan Ferrer, presentaron este martes los detalles de la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2025), que tendrá lugar del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

La edición de este año rendirá homenaje al historiador Frank Moya Pons, considerado uno de los intelectuales dominicanos más influyentes y prolíficos, y estará dedicada a la literatura infantil y juvenil, con el propósito de fomentar la lectura desde las nuevas generaciones.

Invitada de honor y proyección internacional

La Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica será la invitada de honor, augurando un significativo intercambio cultural con la participación de escritores, gestores y editoriales de la región.

La FILSD se presenta en un momento de consolidación, tras haber recibido en 2023 la certificación Marca País, que la proyecta como plataforma de difusión internacional de la cultura dominicana.

“Este es el evento literario más trascendental del país y un espacio de diálogo con la industria editorial de la región”, afirmó Pastor de Moya en el encuentro con la prensa celebrado en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Cifras y programación

La magnitud del evento queda reflejada en los números de 2024: más de 600,000 visitantes, RD$75 millones en ventas, participación de 19 países, 377 sellos editoriales y 38 autores internacionales.

Para esta edición se han programado más de 600 actividades, entre ellas:

182 presentaciones de libros

33 conferencias

125 charlas

65 talleres

103 coloquios

Además de recitales, propuestas artísticas y ciclos de cine en la Cinemateca Nacional.

El evento contará con 15 pabellones temáticos, tres salas de conferencias, dos auditorios y 123 espacios de exhibición, incluyendo áreas especiales para literatura infantil y escolar.

Novedades y programas destacados

Entre las novedades sobresalen la Sala de Negocios, orientada a la internacionalización de autores dominicanos con el apoyo de un agente literario profesional y una editorial digital de prestigio, y el programa Multiplicando Letras, que integrará a 75 talleristas y gestores culturales de distintas provincias con cobertura de hospedaje y dietas.

El programa Bonolibro también regresa, luego de distribuir 21,000 ejemplares gratuitos en 2024, incentivando la visita a los pabellones y fortaleciendo la cadena de valor del libro.

Editoriales y cine

Entre las editoriales internacionales confirmadas figuran Grupo Planeta, Grupo Anaya, Fondo de Cultura Económica, Ediciones Akal, Sial Pigmalión, Huerga & Fierro, Páginas de Espuma y la Universidad de Salamanca, junto a otras casas de España y Latinoamérica.

La Cinemateca Nacional abrirá un espacio propio con exhibición de cortometrajes, documentales y ciclos de cine, consolidándose como uno de los atractivos más demandados por el público.

Con diez días de programación, la FILSD 2025 se prepara para convertirse nuevamente en la gran fiesta del libro y la cultura en República Dominicana, con el objetivo de trascender fronteras y consolidarse como un referente en Iberoamérica.