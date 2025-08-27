Tecnología al servicio de la ciudadanía, seguridad digital y equidad social marcan los avances del regulador

Santo Domingo. – Al cumplir su primer año como presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara destacó que la institución ha alcanzado una transformación significativa, colocando la tecnología al servicio de la ciudadanía y consolidando la soberanía digital del país.

Conectividad y modernización

Entre los logros presentados figura el proyecto Destacamentos Conectados, que dota a la Policía de infraestructura tecnológica y capacitación para fortalecer la seguridad ciudadana. Asimismo, junto al presidente Luis Abinader, lanzó el Proyecto de Conectividad de Fibra Óptica Región Sur, que permitirá el acceso a internet de alta velocidad a 144,873 habitantes de nueve provincias.

La institución también puso en marcha un plan piloto de bloqueadores de señal en cárceles con una inversión inicial de 300 millones de pesos, y ejecutó el cierre de emisoras ilegales para garantizar un uso ordenado del espectro radioeléctrico.

Protección al usuario y soberanía digital

Con la campaña “No me llames”, INDOTEL busca proteger a la población frente a llamadas fraudulentas. Además, se desarrolló el programa Soberanía 4.0, destinado a blindar la frontera de interferencias extranjeras en las telecomunicaciones.

En el ámbito académico, el programa “UASD Conectada” enlaza centros universitarios del país, mientras que el I+D Lab impulsa la innovación y el emprendimiento digital.

Inclusión social y educación digital

La gestión también ha apostado a la equidad social con la entrega de 30 mil becas en habilidades digitales y 500 STEM, así como con la Canasta Digital Social, que brinda acceso tecnológico a mujeres jefas de hogar.

La política de inclusión de personas con discapacidad ha sido un sello distintivo. Cristian Alexis Pérez Cuevas, abogado no vidente y parte del equipo de INDOTEL, afirmó: “Dentro del INDOTEL yo no tengo discapacidad, porque me han brindado todas las oportunidades para desarrollarme como profesional y como ser humano”.

Reconocimientos y respaldo institucional

El trabajo de Gómez Mazara ha recibido el reconocimiento de la vicepresidenta Raquel Peña, quien afirmó que “lo que hemos visto en INDOTEL bajo la conducción de Guido Gómez Mazara parece el trabajo de cinco años de gestión”.

Asimismo, el obispo de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, destacó que la gestión se refleja en esperanza y progreso para los más necesitados.

Durante este año, INDOTEL firmó nueve convenios internacionales y once nacionales, fortaleciendo la cooperación interinstitucional y acelerando la transformación digital del país.

Con iniciativas de conectividad, programas sociales, inclusión y seguridad digital, el INDOTEL bajo la dirección de Guido Gómez Mazara se consolida como un motor de equidad, desarrollo y modernización tecnológica.

“Un país verdaderamente conectado es aquel donde la tecnología no es un privilegio, sino el derecho de todos”, afirmó el titular del órgano regulador.

