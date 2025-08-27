El subsecretario adjunto de Defensa Joseph M. Humire recorrió la zona junto al ministro de Defensa

Santo Domingo,.- El subsecretario adjunto de Defensa para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Joseph M. Humire, realizó este martes un recorrido estratégico por la frontera dominico-haitiana, acompañado del ministro de Defensa dominicano, Carlos A. Fernández Onofre.

El Ministerio de Defensa informó que la visita permitió al funcionario estadounidense conocer de primera mano las operaciones militares y de seguridad implementadas en la zona para enfrentar amenazas como el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando de mercancías y armas.

Visita oficial y cooperación en seguridad

Humire concluyó este martes una visita de cuatro días en República Dominicana, acompañado de Michael Jensen, director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC).

Durante su agenda, ambos sostuvieron encuentros con el presidente Luis Abinader, el canciller Roberto Álvarez y otros altos funcionarios.

En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo destacó que la cooperación en seguridad constituye un eje fundamental de la relación bilateral, con especial relevancia en los preparativos para la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Punta Cana en diciembre próximo.

Contexto regional: crisis en Haití

La visita ocurre en un momento crítico para Haití, donde la Policía Nacional, con apoyo de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) liderada por Kenia, combate a las poderosas bandas criminales que dominan gran parte de Puerto Príncipe.

Según la Oficina Integrada de la ONU en Haití (Binhu), solo en el segundo trimestre de este año 1,520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas, la mayoría en la capital haitiana.

En junio pasado, durante la Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda, Estados Unidos instó a los Estados miembros a incrementar sus contribuciones a esta misión internacional.

