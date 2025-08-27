El extoletero dominicano entrará en la Clase 2025 junto a José Offerman y destacados propulsores deportivos

Santo Domingo, (EFE).- El extoletero de Grandes Ligas Edwin Encarnación será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, anunció este martes el presidente del Comité Permanente, Dionisio Guzmán.

El acto de exaltación se celebrará el domingo 16 de noviembre durante el 59 Ceremonial de la Clase 2025, en el auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Encarnación se convierte en el cuarto deportista elegido este año, tras un proceso de votación electrónica realizado por los cronistas deportivos. Guzmán destacó la importancia del apoyo de los comunicadores: “Agradecemos y valoramos el aporte que una vez más realizan los cronistas deportivos en este proceso”, afirmó.

Una carrera de poder en las Mayores

Nacido en La Romana, Encarnación se consolidó como uno de los máximos jonroneros dominicanos en Grandes Ligas, con 424 cuadrangulares en 16 temporadas. Debutó en 2006 con los Rojos de Cincinnati y concluyó su carrera en 2022 con los Yanquis de Nueva York.

Su etapa dorada la vivió con los Azulejos de Toronto (2010-2016), aunque también vistió los uniformes de los Indios de Cleveland, Medias Blancas de Chicago y Marineros de Seattle.

En esta edición, el extoletero se unirá a los propulsores Gonzalo Mejía (tenis de mesa) y Beato Miguel “Miguelo” Cruz (voleibol), además de José Offerman, electo por el capítulo de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom).