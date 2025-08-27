29.8 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 27, 2025
Economía dominicana alcanza récord histórico de empleos

Banco Central reporta 5.1 millones de ocupados y reducción de la informalidad

Santo Domingo,.- El total de empleos en la economía dominicana ascendió a 5,123,548 personas, con una tasa de ocupación de 62.8 %, el nivel más alto registrado en la historia, según informó este martes el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La tasa global de participación (TGP) alcanzó 66.1 %, superando en 0.8 puntos la cifra de 2024. El informe preliminar de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) indicó que la generación neta de empleos fue de 121,164 durante el segundo trimestre de 2025.

Jóvenes y profesionales lideran el crecimiento

El estudio resalta que el 82.5 % de los nuevos empleos fue ocupado por jóvenes de 15 a 39 años, mientras que el 71.4 % (86,532 personas) correspondió a profesionales con estudios universitarios.

En cuanto al género, los hombres sumaron 78,440 nuevos empleos y las mujeres 42,724, reflejando una mayor inserción de ambos sectores en la formalidad laboral.

Más empleos formales, menos informalidad

El crecimiento estuvo impulsado por la creación de 164,598 empleos formales, lo que compensó la reducción de 43,434 plazas en el sector informal. Con ello, la tasa de informalidad bajó a 54.0 %, una reducción de 2.2 puntos frente al mismo período de 2024.

Asimismo, la tasa de desocupación abierta (SU1) se situó en 5.0 %, un descenso interanual de 0.3 puntos porcentuales, consolidándose en los valores mínimos de toda la serie estadística.

