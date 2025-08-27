32.8 C
Del rechazo a la alfombra roja

A quemarropa

Artistas, comunicadores y personajes que han logrado incidencia en el entretenimiento —ya sea por su exposición en redes sociales, en la radio o en la televisión abierta— han cuestionado durante años la irrupción de ciertos fenómenos en el ecosistema urbano dominicano. Sus críticas han girado en torno a los excesos, la vulgaridad y el impacto negativo en la juventud.

Hoy, sin embargo, la realidad parece haberse invertido. Esos mismos críticos acuden, con sorprendente entusiasmo, a propuestas que han logrado conectar con un segmento de la población que se deja seducir por la vulgaridad. Contenidos que, lejos de aportar al crecimiento cultural, exhiben expresiones explícitas y transgreden abiertamente la moral y las buenas costumbres.

Lo más preocupante es que el respaldo de estas figuras no solo valida la conducta de sus auspiciadores, sino también la de todos los que participan en dichos espacios, consolidando un modelo de entretenimiento que normaliza la inconducta y la presenta como aspiración.

En este punto, cabe preguntarse:

  • ¿Hacia dónde se dirige la sociedad dominicana que legitima lo cuestionable?
  • ¿Qué sucede con un mundo donde la fama parece importar más que los valores?
  • ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar principios éticos en nombre del rating o de la viralidad?

La contradicción es evidente y plantea un dilema de fondo: ¿seremos capaces de resistir la tentación de aplaudir lo que antes rechazábamos, o estamos condenados a caer en la incoherencia colectiva?

Hoy más que nunca, parece que la vulgaridad se ha convertido en la nueva alfombra roja.

 

