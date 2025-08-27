32.8 C
Noticias

Arrestan a Rafael Guerrero tras faltar a audiencia en caso con exjefe de la DNCD

Por: Redacción

Noticias

El youtuber de “Corrupción al Desnudo” enfrenta un proceso por supuesta violación a la Ley 53-07

Santo Domingo. – El youtuber Rafael Guerrero, conductor del programa digital “Corrupción al Desnudo”, fue arrestado este miércoles tras no asistir a tiempo a una audiencia del proceso judicial que enfrenta con el exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rosado Mateo.

Guerrero permanece detenido en la carcelita del cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, por orden del juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal.

La querella

El expediente fue interpuesto por Rosado Mateo, quien acusa a Guerrero de violar el artículo 5 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La legislación contempla sanciones de uno a tres años de prisión y multas de entre 20 y 100 salarios mínimos para quienes, de forma ilícita, divulguen, copien, capturen, utilicen, alteren o trafiquen códigos de acceso e información de sistemas electrónicos, informáticos o de telecomunicaciones.

El proceso continúa en la justicia, mientras Guerrero permanece bajo custodia.

