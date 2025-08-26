La multipremiada comedia francesa se estrena el 19 de septiembre bajo la dirección de Indiana Brito

Santo Domingo. – El fenómeno teatral internacional “Toc Toc”, escrito por el dramaturgo francés Laurent Baffie y adaptado al español por Julián Quintanilla, se presentará desde el próximo 19 de septiembre en el Teatro Lope de Vega de Santo Domingo.

La obra, traducida a más de 15 idiomas y representada con éxito en España, Francia, Italia, Alemania, México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Puerto Rico y otros países, ha sido reconocida como una de las comedias teatrales más vistas y celebradas del siglo XXI.

Una comedia sobre el TOC

“Toc Toc” combina humor inteligente y sensibilidad humana para abordar el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) con respeto, agudeza y contemporaneidad. La trama sitúa a seis pacientes en la sala de espera del doctor Cooper, un prestigioso psiquiatra que nunca atiende a la misma persona dos veces. Mientras esperan, inician una terapia de grupo en la que surgen confesiones, frustraciones y aprendizajes que conectan directamente con el público.

El montaje muestra con ternura y comicidad distintas manifestaciones del TOC, como aritmomanía, ecolalia, síndrome de Tourette, germofobia, obsesión por el orden y la simetría, acumulación y otros comportamientos, sensibilizando sobre la salud mental y mostrando que quienes los padecen pueden ser personas activas y productivas.

Producción dominicana

Bajo la dirección de Indiana Brito y la producción general de Gianni Paulino, la puesta en escena contará con un elenco estelar integrado por Exmin Carvajal, Gianni Paulino, Henssy Pichardo, Patricia Muñoz, Erlyn Saúl, Cindy Galán y Yesmín Cabrera.

“El público no se reirá de los personajes, sino con ellos. Muchos espectadores podrán incluso identificarse con lo que creen que son simples manías y descubrir que forman parte de un trastorno que puede tratarse”, destacó la producción.

Funciones y boletas

“Toc Toc” se presentará a partir del viernes 19 de septiembre a las 8:30 de la noche, en el Teatro Lope de Vega, Novocentro. Las boletas están disponibles en Uepa Tickets y en la boletería del teatro.

La obra promete una experiencia divertida, tierna y con un final inesperado, donde la risa y la empatía se convierten en herramientas de reflexión sobre la salud mental.