24.8 C
Santo Domingo
martes, agosto 26, 2025
InicioEntretenimiento“Toc Toc” llega al Teatro Lope de Vega con elenco estelar dominicano
Entretenimiento

“Toc Toc” llega al Teatro Lope de Vega con elenco estelar dominicano

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Entretenimiento

Teatro Lope de Vega estrena musical infantil Hänsel & Gretel en Santo Domingo

“Hänsel & Gretel” sube a escena en el Teatro...
Entretenimiento

“Un cuento de Navidad inspirador” llegará al Teatro Lope de Vega

SANTO DOMINGO.- La clásica historia de Charles Dickens, “Un...
Entretenimiento

Doble o nada: escena de choque en Teatro Lope de Vega

He aquí los requisitos para conformar un montaje escénicamente...

La multipremiada comedia francesa se estrena el 19 de septiembre bajo la dirección de Indiana Brito

Santo Domingo. – El fenómeno teatral internacional “Toc Toc”, escrito por el dramaturgo francés Laurent Baffie y adaptado al español por Julián Quintanilla, se presentará desde el próximo 19 de septiembre en el Teatro Lope de Vega de Santo Domingo.

La obra, traducida a más de 15 idiomas y representada con éxito en España, Francia, Italia, Alemania, México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Puerto Rico y otros países, ha sido reconocida como una de las comedias teatrales más vistas y celebradas del siglo XXI.

Una comedia sobre el TOC

“Toc Toc” combina humor inteligente y sensibilidad humana para abordar el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) con respeto, agudeza y contemporaneidad. La trama sitúa a seis pacientes en la sala de espera del doctor Cooper, un prestigioso psiquiatra que nunca atiende a la misma persona dos veces. Mientras esperan, inician una terapia de grupo en la que surgen confesiones, frustraciones y aprendizajes que conectan directamente con el público.

El montaje muestra con ternura y comicidad distintas manifestaciones del TOC, como aritmomanía, ecolalia, síndrome de Tourette, germofobia, obsesión por el orden y la simetría, acumulación y otros comportamientos, sensibilizando sobre la salud mental y mostrando que quienes los padecen pueden ser personas activas y productivas.

Teatro Lope de Vega
Teatro Lope de Vega

Producción dominicana

Bajo la dirección de Indiana Brito y la producción general de Gianni Paulino, la puesta en escena contará con un elenco estelar integrado por Exmin Carvajal, Gianni Paulino, Henssy Pichardo, Patricia Muñoz, Erlyn Saúl, Cindy Galán y Yesmín Cabrera.

“El público no se reirá de los personajes, sino con ellos. Muchos espectadores podrán incluso identificarse con lo que creen que son simples manías y descubrir que forman parte de un trastorno que puede tratarse”, destacó la producción.

Funciones y boletas

“Toc Toc” se presentará a partir del viernes 19 de septiembre a las 8:30 de la noche, en el Teatro Lope de Vega, Novocentro. Las boletas están disponibles en Uepa Tickets y en la boletería del teatro.

La obra promete una experiencia divertida, tierna y con un final inesperado, donde la risa y la empatía se convierten en herramientas de reflexión sobre la salud mental.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Qué enfermedad le quitó la vida a Franklin Domíguez
Artículo siguiente
Sting es demandado por exmiembros de The Police por regalías millonarias

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Sting es demandado por exmiembros de The Police por regalías millonarias

Entretenimiento 0
Andy Summers y Stewart Copeland reclaman años de derechos...

Argentina lanza promociones aéreas y exención de visa para turistas dominicanos

Noticias 0
 Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos desde USD 500 y destinos...

Banco Popular otorga 32 nuevas becas del programa Excelencia Popular

Noticias 0
 El 50% de los beneficiados son mujeres y la...

¿Qué pasó esta semana?

Digesett e Intrant retiran patanas mal estacionadas en autopistas y avenidas

Noticias 0
 El operativo busca prevenir accidentes y mejorar la movilidad...

Más de 2,000 muertos en Gaza mientras buscaban ayuda humanitaria

Noticias 0
 El Ministerio de Salud de Gaza denuncia que la...

El abandono de nuestros símbolos patrios en el mes de la Restauración

A Quemarropa 0
 A quemarropaEn agosto, cuando conmemoramos el 162 aniversario de...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group