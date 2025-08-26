Andy Summers y Stewart Copeland reclaman años de derechos de autor no abonados

Londres.— El cantante británico Sting enfrenta una demanda de sus excompañeros de la icónica banda The Police, quienes reclaman una cifra millonaria por supuestos derechos de autor no abonados, según reveló el tabloide británico The Sun.

La acción legal fue interpuesta por el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland ante la división de contratos y acuerdos comerciales generales del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Ambos alegan que durante años no recibieron regalías correspondientes a la etapa en que la banda estuvo activa.

De acuerdo con The Sun, el conflicto “se viene gestando desde hace años” y surgió tras varios intentos fallidos de alcanzar un acuerdo extrajudicial. Ante el estancamiento, Summers y Copeland optaron por acudir a los tribunales en busca de una compensación que asciende a “millones en derechos de autor perdidos”, tanto contra Sting como contra su empresa Magnetic Publishing Limited.

Un legado millonario

The Police se formó en 1977 y se mantuvo unida hasta 1986, período en el que vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. En 2007, la agrupación se reunió para una gira mundial que concluyó al año siguiente.

Según cifras del tabloide, Sting recibe más de 500.000 libras semanales (unos 578.500 euros) solo por el tema Every Breath You Take, sencillo más vendido de 1983 y quinto más consumido de aquella década. Summers y Copeland, al no figurar como compositores, no perciben ingresos por esa canción.

Un portavoz del artista negó al medio británico que la demanda esté vinculada a ese tema en particular.