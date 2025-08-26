24.8 C
Santo Domingo
martes, agosto 26, 2025
InicioEntretenimientoSting es demandado por exmiembros de The Police por regalías millonarias
Entretenimiento

Sting es demandado por exmiembros de The Police por regalías millonarias

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

La agencia AP demanda al Gobierno de Trump tras ser vetada por escribir golfo de México

Washington, (EFE).- La agencia estadounidense de prensa Associated Press...
Noticias

Retiran la demanda por violación contra los raperos Jay-Z y Sean ‘Diddy’ Combs

 Los abogados de la denunciante anunciaron que la demanda...
Entretenimiento

Cancelación del concierto de Sting en Santo Domingo

Santo Domingo, (EFE). – El concierto que el artista...

Andy Summers y Stewart Copeland reclaman años de derechos de autor no abonados

Londres.— El cantante británico Sting enfrenta una demanda de sus excompañeros de la icónica banda The Police, quienes reclaman una cifra millonaria por supuestos derechos de autor no abonados, según reveló el tabloide británico The Sun.

La acción legal fue interpuesta por el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland ante la división de contratos y acuerdos comerciales generales del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Ambos alegan que durante años no recibieron regalías correspondientes a la etapa en que la banda estuvo activa.

De acuerdo con The Sun, el conflicto “se viene gestando desde hace años” y surgió tras varios intentos fallidos de alcanzar un acuerdo extrajudicial. Ante el estancamiento, Summers y Copeland optaron por acudir a los tribunales en busca de una compensación que asciende a “millones en derechos de autor perdidos”, tanto contra Sting como contra su empresa Magnetic Publishing Limited.

Un legado millonario

The Police se formó en 1977 y se mantuvo unida hasta 1986, período en el que vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. En 2007, la agrupación se reunió para una gira mundial que concluyó al año siguiente.

Según cifras del tabloide, Sting recibe más de 500.000 libras semanales (unos 578.500 euros) solo por el tema Every Breath You Take, sencillo más vendido de 1983 y quinto más consumido de aquella década. Summers y Copeland, al no figurar como compositores, no perciben ingresos por esa canción.

Un portavoz del artista negó al medio británico que la demanda esté vinculada a ese tema en particular.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
“Toc Toc” llega al Teatro Lope de Vega con elenco estelar dominicano

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

“Toc Toc” llega al Teatro Lope de Vega con elenco estelar dominicano

Entretenimiento 0
La multipremiada comedia francesa se estrena el 19 de...

Argentina lanza promociones aéreas y exención de visa para turistas dominicanos

Noticias 0
 Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos desde USD 500 y destinos...

Banco Popular otorga 32 nuevas becas del programa Excelencia Popular

Noticias 0
 El 50% de los beneficiados son mujeres y la...

¿Qué pasó esta semana?

Seis muertos y más de 203,000 afectados por las lluvias en Venezuela

Noticias 0
Protección Civil ofrece un balance sin desglose regional; Cáritas...

La ATP revela más de 162,000 mensajes de odio contra tenistas en un año

Deportes 0
 Uno de cada diez comentarios hacia jugadores profesionales contiene...

Abinader inaugura tres escuelas en el Gran Santo Domingo y entrega polideportivo remodelado en el Luperón

Deportes 0
 Los planteles suman 74 aulas para 2,960 estudiantes y...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group