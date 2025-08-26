24.8 C
Entretenimiento

Qué enfermedad le quitó la vida a Franklin Domíguez

Por: Redacción

Fecha:

El laureado dramaturgo murió por complicaciones de cáncer de próstata y fallo multiorgánico

La información fue confirmada por su amigo Augusto Feria y certificada por el médico Sócrates Montás

Santo Domingo. – El dramaturgo y pionero del cine dominicano Franklin Domínguez falleció a los 94 años a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de próstata, diagnosticado en 2014, que desembocó en shock séptico, tromboembolismo múltiple y fallo multiorgánico.

La información fue ofrecida por el veterano actor Augusto Feria, quien dijo a Diario Libre: “Ha cerrado sus ojos para siempre. Ha bajado el telón poco a poco, como resultado de complicaciones finales del cáncer de próstata, diagnosticado desde 2014, shock séptico, tromboembolismo múltiple y fallo multiorgánico”.

El deceso se produjo a las 3:55 de la madrugada en el Hospital General Plaza de la Salud y fue certificado por el doctor Sócrates Montás, médico y actor que acompañó a Domínguez durante todo su proceso de salud.

Coincidencia con el Día Internacional del Actor y la Actriz

El fallecimiento de Franklin Domínguez se produjo en la misma fecha en que se conmemora el Día Internacional del Actor y la Actriz, una coincidencia simbólica para quien dedicó su vida a las tablas.

“El 26 de agosto se rinde homenaje a aquellos hombres y mujeres del género del cine, televisión y teatro que con su talento brindan lo mejor de sí mismos en el mundo de las artes escénicas”, recordó Augusto Feria en conversación con Diario Libre.

Legado imborrable

Franklin Domínguez, reconocido con el Premio Nacional de Teatro en siete ocasiones y con el Premio Nacional de Literatura en 2003, escribió más de 70 piezas teatrales, muchas de ellas representadas dentro y fuera del país.

Fue autor y director de La silla (1963), considerada la primera película dominicana de largometraje, y un firme defensor de la libertad de expresión y de la institucionalización del teatro dominicano.

 

